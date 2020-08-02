Наливайкам здесь не место: в Новосибирске прошел рейд по ночным алкогольным магазинам

Новосибирск, спальный район, тёплый субботний вечер. Уличная жизнь кипит, компании смеются возле припаркованных машин с открытыми дверями, громко играет музыка, переливаются витрины круглосуточных магазинов, гонцы несут разливное и бутылочное пиво. Наутро пивные банки, бутылки и пластиковая тара разбросаны по газонам и детским площадкам, а в подъездах и арках появляется резкий запах аммиака.

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области отреагировали на нарастающее возмущение жителей всем этим безобразием. Уже прошёл первое чтение законопроект об ограничении деятельности так называемых «наливаек»: в помещениях менее 50 кв. м, находящимся в жилых домах, алкоголем не торговать. Тему широко обсуждали во всём городе и, конечно, об этой инициативе знали все игроки пивного рынка Новосибирска. Но готовы ли они вести свой бизнес по новым правилам?

Депутат Заксобрания Сергей Конько решил проверить, насколько добросовестно торгуют алкоголем на его округе №34. Совместно с народной дружиной Плющихинского жилмассива он организовал рейд по ряду пивных точек, на которые местные жители жаловались наиболее часто. Схема была простой и действенной: после 22:00 два молодых человека до 18 лет просили продать им алкоголь. Факт покупки фиксировался чеками. Вскоре в «наливайку» заходил депутат и просил разъяснений, почему у несовершеннолетних не проверяли паспорта, на каком основании алкогольная продукция отпускается после 22:00 и откуда в чеках взялось более раннее время продажи. Смущённые продавцы заученно отправляли со всеми вопросами к своему начальству.

Депутат предлагает провести рейды по всему городу. Фото: Михаил Глотов.Фото: Михаил ГЛОТОВ

- Спрашиваешь владельца – почему таким занимаешься? Говорит, потому что сосед занимается. Если я закроюсь – мои покупатели уйдут к нему. Поэтому считаю, что по всему городу нужно провести рейды и всех нарушителей закрыть. За один вечер объехать все пивные точки на округе не получится, их очень много. Так что проблема действительно серьёзная. Жители не должны беспокоиться, что из-за пьяных компаний пострадают их дети или будет испорчено чьё-то имущество, нагажено в подъезде. На рабочей группе по этому законопроекту предложу вынести наливайки за территорию жилых домов на 10-15 метров. То есть и в некоторых остановочных павильонах продажу алкоголя также считаю правильным запретить, - прокомментировал Сергей Конько.

Он отметил, что за выявленные в ходе рейда нарушения предусмотрена уголовная и административная ответственность. Уже готовятся соответствующие обращения в полицию и роспотребнадзор. Вместе с этим наливайки проверят на наличие санузлов, вытяжек и прочего оборудования, необходимого для осуществления деятельности, речь пойдёт об отзыве лицензии.

Визит народных дружинников застал продавцов наливаек врасплох. Фото: Михаил Глотов.Фото: Михаил ГЛОТОВ

- Если вдруг дело будет положено под сукно, то мы обратимся в прокуратуру. Будем информировать о своей работе. Такие рейды станут регулярными, они проводятся не для галочки. Нам необходимо, чтобы правонарушения были пресечены. Да, люди могут проводить время, как им нравится. Но если хочешь выпить, то пройди до отдельно стоящего заведения. Убеждён, в жилых домах наливайкам не место. Дело ещё и в том, что пиво в головах людей не является алкогольным напитком. Им кажется, что это так, баловство. А это совсем не баловство, - пояснил свою позицию Сергей Конько.