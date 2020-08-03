2020-07-31T16:40:49+03:00
Умные вещи

Михаил Галустян стал лицом рекламной кампании сети «Ситилинк»

«Ситилинк», одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, запускает новую рекламную кампанию «Цены всем на зависть». Лицом кампании стал российский шоумен, сценарист, комедийный актер театра, кино и телевидения Михаил Галустян
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Фото предоставлено пресс-службой «Ситилинк».Фото предоставлено пресс-службой «Ситилинк».
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Маркетинговая активность призвана обратить внимание на уникальное торговое преимущество сети - привлекательную стоимость товаров, а также повысить узнаваемость бренда в регионах присутствия. Ключевое сообщение кампании: «Цены всем на зависть».

В общей сложности в рамках кампании выйдут 10 видеороликов, которые дополнительно подсветят широкий ассортимент, качество и гарантию на товары, удобство получения заказа (собственная сеть магазинов и пункты выдачи), а также ключевые распродажи ретейлера.

В качестве каналов распространения новой серии видеороликов будут использованы телевидение и интернет.

Особенностью содержательной концепции станет лейтмотив совершения пакости главным героем, чувства которого окружающие ранят невнимательным отношением, расхваливая приобретенную в «Ситилинк» технику - более привлекательную по стоимости, чем ранее купил сам герой.

- Это уже не первая федеральная рекламная кампания с участием Михаила Галустяна. В рамках последней активности нам удалось повысить узнаваемость бренда в регионах страны на 13,1 пункта, а также привлечь внимание новых сегментов аудитории благодаря широкой известности Михаила Галустяна, - поделился директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. - Мы решили продолжить плодотворное сотрудничество и запустить новую серию видеороликов. Благодаря актерскому таланту нашего героя каждый ролик как самостоятельная короткометражная картина с глубокими эмоциями и их ярким проявлением. Они не могут оставить равнодушными. А ключевой лейтмотив задает определенное настроение и заставляет вместе с героем переживать за упущенную возможность сэкономить и совершить более выгодную покупку - смартфона, телевизора и другой техники. Каждый из нас бывал в такой ситуации. Все мы реагировали по-разному. Герой, например, в каждом ролике использует все более изысканные приемы отмщения - для восстановления баланса в отношениях с людьми, которые равнодушны к его чувствам. Безусловно, мы не призываем реагировать подобным образом - зависть не лучшее качество. Мораль роликов - не повторять ошибки героя, а выбирать для покупок «Ситилинк».

«Ситилинк» запускает новую рекламную кампанию с Михаилом Галустяном.

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