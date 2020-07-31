«Мы не боимся слышать о проблемах людей»: в Новосибирске прошло заседание президиума партии «Единая Россия»

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

На сегодняшний день «Единая Россия» - единственная партия, участвующая в выборах депутатов на всех уровнях.

Команда «Единой России» - самая многочисленная на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска. Также партия выдвигает кандидатов и в муниципальные собрания районных советов и советы поселения.

- «Единая Россия» не стремится брать только самые привлекательные мандаты. «Единая Россия» идет до самого низа - мы не боимся слышать о проблемах людей в самых отдаленных населенных пунктах, ходить по земле и решать их вопросы и проблемы. Именно для этого «Единая Россия» и участвует во всех кампаниях, - подчеркнул секретарь Новосибирского отделения партии губернатор Андрей Травников.

На прошлой неделе политические партии завершили процесс формирования списков кандидатов в депутаты, однако по сравнению с «Единой Россией» списки кандидатов оппозиционных партий не столь масштабны.

- «Единая Россия» не просто участвует во всех кампаниях, а участвует максимально активно, с колоссальным отрывом от наших основных оппонентов. На прошлой неделе завершилось выдвижение кандидатов всех политических партий, «Единая Россия» выдвинула кандидатов практически на все мандаты, а их более 5000. Мы закрываем своими кандидатами 96% мандатов. Для справки, наши ближайшие оппоненты - КПРФ - участвуют только в 15% мандатных компаний, ЛДПР - 12%, «Справедливая Россия» - 7%, «Родина» - 1%, - заметил лидер новосибирских единороссов.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

«Единая Россия» намерена продолжать свою работу на благо Новосибирской области. Особую роль играют прошлые достижения партии, в частности, принятый в 2015 году закон о наказах.

- Это вовлечение практически всех граждан в работу, так сказать, местное самоуправление. Сами люди решают, что сделать в первую очередь. Люди могут контролировать и то, как осуществляется законная власть депутатов всех уровней, как исполняются наказы, как их слышат и как мы можем сделать жизнь на нашей огромной территории лучше, комфортнее, с привлечением всех граждан Новосибирской области, - напомнил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Перед выборами партия активно взаимодействует с общественными организациями и гражданскими инициативами. Депутат Государственной Думы Александр Карелин подчеркнул, что «Единая Россия» выступает за активное привлечение к общественной деятельности даже тех, кто не связывает свою жизнь с дальнейшим избранием в депутаты:

- Те, кто не связывает свое будущее с избранием, тоже должны быть вовлечены в ореол влияния, в активную жизнь. Благодаря правительству Новосибирской области на первый этап выделено 15 миллионов рублей, и люди очень активно, очень заинтересованно в этом участвуют. Очень много заявлений об инициативах по поводу благоустройства. Например, на месте срубленных тополей высаживать акации.

Партия «Единая Россия» - один из фаворитов предстоящих выборов и идет под лозунгом «Партия заботы и уважения». Для успешной работы в интересах жителей необходимо сформировать большинство в следующем созыве.