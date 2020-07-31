«Я как эльф. И я этого не просила»: пластический хирург сделал сибирячке разные уши

32-летняя Юля живет в Юрге, работает менеджером по продажам в банке. Девушка постоянно общается с клиентами, так что выглядеть хорошо — часть ее работы. И если с фигурой у сибирячки проблем нет, то вот собственная форма ушей ее не устраивала.

— У меня от природы большие уши, поэтому с детства меня дразнили, одноклассники говорили: «Уши-локаторы! С такими ушами все слышно», — призналась КП-Новосибирск Юля. — И я всю жизнь мечтала, что сделаю себе красивые уши.

В марте девушка решилась на отопластику: проштудировала интернет, почитала сотни отзывов о самых разных клиниках и в итоге остановила свой выбор на новосибирском центре. Время операции как раз выпадало на отпуск Юли, так что все складывалось удачно.

Так девушка выглядела до операции. Фото: личный архив.

— После консультации меня направили на подписание договора — дали прочитать, надо было поставить кучу подписей. Стоимость операции со сдачей анализов составила 45 900 рублей. После подписания я направилась на оплату. В голове промелькнула мысль: а зачем сразу вносить всю стоимость? Вдруг результаты анализов будут плохие и мне вообще нельзя будет делать операцию? Или я буду чем-то недовольна? — вспоминает девушка.

Перед началом операции девушка очень переживала, признается, что были мысли: «Может, не надо? Уши как уши». Но все-таки решила довериться хирургу.

— Мне обработали уши, замотали простынями, врач начал вкалывать обезболивающее, и тут до меня дошло, что ни один анализ я не сдала! Хотя в договоре прописано, что я за них заплатила, — говорит Юлия. — Успела показать только результаты флюорографии. Но было поздно что-то говорить — врач уже начал делать надрезы. Я понадеялась на его опыт.

Девушка сразу после операции. Фото: личный архив.

После операции девушке надели повязки на уши и проводили в палату, уложили на кровать, подложили под уши лед и укрыли одеялом.

— Медсестра сказала, что все прошло хорошо и через 20 минут я смогу идти домой. Дала справку с назначенными лекарствами и датами приема, — описывает Юля.

Девушка уехала обратно в Юргу. В течение месяца на ушах был сильный отек, они постоянно болели. А когда отек стал спадать, Юля была шокирована.

После операции у девушки разные уши. Фото: личный архив.

— Муж первым заметил, сказал: «Уши разные», — возмущается сибирячка. — Как вообще так можно было сделать? Одно ухо быстро зажило, второе затягивалось больше месяца! У одного уха сделан правильный завиток, второе просто приплюснуто и вместо завитка прямая полоска, хрящ так коряво согнут, что сгиб идет волнами с заломами. Я теперь похожа на эльфа, но я этого не просила.

Девушка хочет вернуть хотя бы часть потраченных денег, и юристы советуют ей не сдаваться и добиваться компенсации.

— Юлии необходимо пройти консультацию у другого врача, который имеет соответствующую квалификацию, он должен подтвердить, что дефект возник из-за ошибки врача, а не из-за физиологических особенностей пациентки, — объясняет юрист Константин Зиновьев. — А потом нужно писать претензию в клинику и требовать возмещения стоимости операции и компенсацию морального вреда. Если клиника не удовлетворит претензию — общаться в суд.

После операции девушка прячет ухо за волосами. Фото: личный архив.

В медицинском центре на вопросы КП-Новосибирск ответили кратко:

— Мы на связи с пациенткой, все в порядке.

Только вот для Юли ухо как у эльфа — явно не в порядке. КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

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