Хранитель полосы: кто следит за границей между шпалами и природой

Станция Кирзинское расположена на западе Новосибирской области, в Барабинском районе, и входит в состав Устьянцевского сельсовета. За порядок на железнодорожных путях здесь отвечает дорожный мастер Андрей Иванов. Коллеги рекомендуют его как одного из самых компетентных специалистов по содержанию полосы отвода. В беседе с журналистом «Комсомольской правды» Андрей Иванов рассказал, что это такое - полоса отвода, почему летом рабочий день на железной дороге начинается в 6 часов утра, как правильно разводить гербициды, а также поведал массу других интересных фактов о своей профессии. Получились самые настоящие путевые заметки.

Как попал в профессию

- Работаю уже 25 лет. На железную дорогу пришел случайно. В 1995-м, как из армии вернулся, приехал в гости к сестре в Барабинский район да так и остался. В те годы с работой было не особо, поэтому, когда появился вариант с путевым хозяйством, пошел сразу. А потом уже, конечно, и менять не захотелось.

Впечатления от первого рабочего дня помню прекрасно. Вышли на исправление путей под началом опытного бригадира Николая Ивановича Зайцева. Удивился большому инструменту, которым костыли выдергиваются. Называется лом костыльный. 1,5 метра длиной, он напоминал обыкновенную деревенскую выдергу, которая, для сравнения, всего сантиметров 30 - 40. Молоток, например, у нас в деревне был весом 100 граммов, а рабочий - с полкило. Нравилось, что выйдешь поздно вечером на пути - светофоры горят разными огнями, красиво…

Начинал с простой должности - монтер путей 2-го разряда. Ровно через год отправился на курсы бригадиров, получил 4-й разряд - старший рабочий. А в 1998 году меня назначили бригадиром путей.

Работу можно назвать однотипной, в каждом сезоне свои задачи: выправка пути, смена шпал, подрезка балласта, уборка грязи, скос травы. А зимой в основном уборка снега и выправка пути для прохода вагона-путеизмерителя.

Начинал работать, когда шпалы еще были деревянными. Сейчас путь уже усовершенствованный, бесстыковой. Основание железобетонное, костылей практически нет - остались только где-то на подъездных путях.

Как отец научил

- Быстро начали доверять относительно сложные работы, например, выправку пути на суфляж. Рельсошпальная решетка поднимается домкратом и в пространство между шпалой и основанием по специальному листу металла из мерной кружки подсыпается балласт. Это нужно для выправки путей по уровню, чтобы рельсы были идеально ровными. Так вот кружку нам с товарищем доверили уже через год работы.

Неоднократно проходил курсы повышения квалификации. В основном изучали инструкции, осваивали практические навыки производства работ. А понимание управленческих тонкостей приходит только в коллективе, в бригаде. Тут мне и пригодился опыт службы в армии.

Хвастаться не привык. Работа и еще раз работа, всегда со старанием - как отец научил. К примеру, на нашем линейном участке работали четыре бригадира, я был не на последнем месте. Каждый год получал грамоту за труд. Но никогда особо не стремился как-то выделиться - просто работал, делал свое дело.

Два года назад участвовал в конкурсе профмастерства с мастером из Татарска. В своей категории занял первое место. Таких соцсоревнований, как раньше, на линейных участках уже не проводят - наверное, изжили они себя. Больше упор на работу. Трудиться нужно.

Андрей Иванов.Фото: Михаил ГЛОТОВ

Наивысшая оценка

- Коллектив околотка обслуживает 52 километра главного пути, 7,3 километра станционных путей и 16 стрелочных переводов железнодорожной станции Кирзинское. В прошлом году на моем участке была произведена замена 120 железобетонных шпал, а в этом - уже 85. В работе широко применяются ресурсосберегающие технологии, за счет чего и достигается экономия материалов. Например, экономический эффект за счет наплавки одной крестовины составляет 32 тысячи рублей, а при перекладке - 48 тысяч рублей. В 2019 году коллективом околотка была произведена наплавка восьми крестовин и переуложено пять. В этом - пока по две.

В работе бригад не допускается брак и нарушение правил охраны труда. Неудовлетворительные километры на участке отсутствуют, а балловая оценка пути уже несколько лет максимальная.

Полоса отвода

- Хорошо стало получаться с полосой отвода. Поясню. Пассажиры из окна вагона видят проплывающие мимо пейзажи. Та часть, что заканчивается сбоку от вагона, за шпалами, и дальше, до кустов или деревьев, - это и есть полоса отвода. В нее входит обочина, откос, прилегающая автодорога, если есть.

20 лет назад все было проще - несколько раз за лето бригаде монтеров пути давали ручные косы - литовки, чтобы скосили траву на полосе отвода. Тем и довольствовались. Сейчас же все больше пассажиров из-за рубежа ездят, смотрят, и просто косить уже недостаточно. Полосу отвода следует «зачернить». Это значит, что зеленой травы быть не должно. Поэтому уже давно используются гербициды, которые уничтожают ненужную траву. Здесь главное - не упустить момент, когда ее нужно обработать.

Опытным путем пришли к верным пропорциям гербицида. Как говорится, лей в два раза больше - не ошибешься. Скажем, по инструкции требуется 300 граммов препарата на 10 литров воды. Мы пробовали разбавлять так, как рекомендуется, и выяснили, что если разбавлять слабо, то гербицид работает как подкормка - трава, наоборот, начинает расти активнее.

С травой врукопашную

- Проблема в том, что обработка гербицидом не всегда действует на растительность. Тогда идем, как говорится, врукопашную. Литовками, конечно, уже никто не пользуется - живем в современном мире. Берем мотокосы, триммеры. На нашем участке три мотокосы, лески уходит очень много. Помогает и автотракторная техника. Но у меня участок такой специфический, с высокими откосами по 5 - 6 метров - трактор не заедет. Встаем на коленки, полем руками - какой-то специальной машины для такой работы еще не придумали. Особых ноу-хау здесь нет - главное, чтобы были исправные мотокосы, лески. Всегда жалко, что бензина на это много уходит.

Самые сложные участки на полосе отвода - те, где не может помочь автотракторная техника. Если откосы насыпи земляного полотна невысокие, до метра, то там трактор пустишь - он пройдет, все проборонит. Но у меня есть участок длиной 10 километров, где вообще нет автодороги, зато есть болота и озера. Трава растет очень бурно, так как подпитывается влагой. Плюс очень широкие обочины - до 4 метров. Растет там такая трава - называется березка, так мы ее катали рулонами. Вставали человек пять в ряд, надрезали лопатами корешки и скатывали.

В полной защите

- Рабочий день с гербицидами длится максимум 6 часов. Работаем в полной защите: резиновые сапоги, костюм, респиратор, защитный щиток, перчатки. Стараемся летом выходить пораньше, где-то с 6 до 11 часов утра, чтобы успеть до активного солнца. У монтеров и бригадиров рабочий день длится строго 8 часов. У меня, как у дорожного мастера, - ненормированный. Семья с пониманием относится к тому, что иногда приходится задерживаться. Сын 2,5 года отработал монтером на дороге. На железной дороге это называется династия, но пока, получается, я один.

Специфика работы такова, что здесь не до праздников и выходных. Перевозочный процесс нельзя остановить. Постоянно осуществляем осмотр пути, сопровождение дефектоскопных тележек и так далее. Предложил бы сделать, как раньше на железной дороге было, всего три выходных на Новый год - 1, 2 и 7 января. Железную дорогу же нельзя закрыть на ключ, как завод, и уйти отдыхать надолго.

Не бояться нового

- На участке работают 16 монтеров и два бригадира. Две полноценные бригады по восемь человек не всегда удается собрать, так как коллегам и в отпуске надо отдохнуть. Поэтому чередуемся, в разные дни выполняя разные задачи. Но мы всегда успешно справляемся с ними.

Хочется сказать напутственное слово тем молодым людям, кто приходит на железную дорогу. Для того чтобы они плавно входили в работу, нужно нагружать их постепенно. Например, сейчас бывает - выучился, окончил институт, и вроде бы в институте был молодец, везде успевал, но попадет молодой специалист на какой-нибудь тяжелый участок - и все: опыта нет, трудно - и желание работать дальше на железной дороге может пропасть. Поэтому ребятам рекомендовал бы не бояться нового, а их руководителям - внимательно относиться к молодым сотрудникам.

И конечно, хотелось бы всех поздравить с наступающим профессиональным праздником - Днем железнодорожника! Главное - любить свою профессию и гордиться ей!