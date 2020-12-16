«Ноздри слипаются»: сибирячка сделала пластику носа, а теперь не может нормально дышать

Маша до операции (на фото слева) и после (на фото справа). Фото: личный архив.

30-летняя жительница Томска Мария со школы мечтала сделать пластику носа: не нравилась горбинка на переносице.

- В седьмом классе, когда девочки-подростки начинают краситься, встречаться с парнями, я очень из-за этого переживала, - поделилась с КП-Новосибирск Маша. - Меня никогда не дразнили, но я решила, что обязательно исправлю свой нос.

Сейчас Мария работает в Томске, и у нее появилась возможность накопить на операцию.

- Многие знакомые хвалили одну и ту же клинику в центре Новосибирска и конкретного доктора - лучшего в городе по носам, - продолжает сибирячка. - К нему я специально и приехала из Томска - хотела убрать горбинку, сделать спинку поуже, приподнять кончик и уменьшить ноздри.

После первой операции Маша была в шоке.

134 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЗА ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ

Операция обошлась девушке в 134 тысячи рублей, но практически сразу все пошло не так.

- На следующий день после операции меня выписали и дали выписной эпикриз. Собственно, из бумаг это все, что мне дали в этой клинике. Одна бумажка без договора. На третьи сутки у меня поднялась температура до 37,2, из носа шла кровь и отклеились пластыри. Я написала об этом хирургу, он ответил мне только на следующий день: если у меня есть какие-то сомнения, можно записаться к лору, - описывает ситуацию Маша. - Вот такое внимание к пациентам: сделал операцию - а дальше вроде ни при чем.

Но это было только начало неприятностей: когда Маше на девятые сутки сняли гипс, она испытала шок.

- Я увидела, что горбинка осталась. Но самое плохое было в том, что я практически не могла дышать носом: приходилось дышать через рот, губы жутко пересыхали. Хотя до операции проблем с дыханием у меня не было, - уверяет сибирячка.

Так менялся нос Маши. Фото: личный архив.

КОСТЬ СЛОМАЛИ

Девушка решилась на вторую операцию, чтобы все исправить. Заплатила еще 30 тысяч рублей. Доктор заверил, что искривлена перегородка, что там есть костный шип и булла (нарост). Хирург посмотрел и сказал, что выдавит буллу - и Мария будет нормально дышать. Но процедура опять закончилась плохо.

- После снятия гипса картина была такая: горбинка стала меньше, но она по-прежнему есть, с одной стороны на спинке торчит кость, ноздри разные, кончик не утонченный и смотрит вбок. И дышу я по-прежнему плохо, - перечисляет Маша.

Тогда девушка сделала повторную КТ и сходила к другому хирургу и лору. И диагноз Машу совсем не порадовал.

- Выяснилось, что в месте провала (перед горбинкой) передолблена кость. Либо она была сломана во время операции и срослась. Из-за того, что хирург опустил спинку носа, перекрылись верхние пазухи и воздух плохо попадает в нос. Есть еще пролабирование крыльев носа - это когда при вдохе ноздри слипаются. Это мне и мешает дышать! А пластический хирург про какие-то филлеры говорил: мол, вколоть их - и все будет отлично. Нет, не будет, - возмущается Маша.

Девушка уже написала претензию в клинику, но центр не ответил и никаких комментариев не дает. Однако Маша не намерена пускать ситуацию на самотек: она планирует обратиться в суд.

До пластики (на фото слева) у МАши была горбинка, а сейчас (на фото справа) - проблемы с дыханием. Фото: личный архив.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Заберите из клиники все документы»

Вот как советует действовать в подобных ситуациях юрист Инесса Рябинина:

- Мария все сделала абсолютно верно! Прежде всего пациентке, попавшей в такую ситуацию, нужно забрать из клиники всю документацию, связанную с проведением операций. В каких-то центрах ведут и видеозапись операции - ее тоже надо запросить, она может стать доказательством в суде. Затем следует пойти к другому врачу, который обладает соответствующей квалификаций, чтобы он диагностировал, что происходит с пациенткой и какие нарушения были допущены. После этого нужно написать претензию и требовать возмещение не только всех расходов на операцию, но и компенсацию морального вреда. Если клиника отказывается удовлетворять претензию - подавать иск в суд.

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