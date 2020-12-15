«Ребенок — особый пассажир»: новосибирские чиновники объяснили, законно ли поступил кондуктор, высадивший мальчика без маски

Ребенку без маски пришлось подчиниться кондуктору и выйти. Фото: из личного архива/Андрей КОПАЛОВ.
В Новосибирске кондуктор высадила из автобуса школьника. У девятилетнего мальчика не оказалось с собой маски — потерял. Он уехал следующим автобусом, где у экипажа нашлась маска запасная. Но мы решили выяснить: законно ли в подобных ситуациях отказывать детям в проезде?
— На сегодняшний день действующим законодательством определено, что любой пассажир, которым может быть и несовершеннолетний ребенок, не имеет права на проезд при невозможности его оплаты, а также в случае неисполнения требований постановления Новосибирской области, — ответила на запрос КП-Новосибирск мэрия города.
Ну а постановление, о котором идет речь, как раз и предписывает соблюдение масочного режима. И отказ в проезде для нарушителя — это не намеренное наказание, а мера безопасности. Однако подстраховать детей от подобных ситуаций нужно.
— Обязанностью родителей (законных представителей) является обеспечение условий безопасности ребенка, в том числе исполнение введенных требований и ограничений на период пандемии, а именно наличие средств индивидуальной защиты при проезде в общественном пассажирском транспорте, — комментируют в мэрии.
На материал КП-Новосибирск отреагировало и областное министерство транспорта. В ведомстве говорят, что еще с начала учебного года рекомендовали перевозчикам иметь запас масок для подобных ситуаций. И понятно, что мальчик должен был быть в ней, родители где-то не уследили, но это не повод выгонять маленького пассажира на улицу.
— Важно помнить, что ребенок — это особый пассажир и просить его покинуть автобус в случае, если он зашел без средства гигиенической защиты, неправильно. Представителями Минтранса региона с перевозчиком проведена разъяснительная беседа о недопущении повторных конфликтных ситуаций с детьми, — прокомментировал КП-Новосибирск министр транспорта Анатолий Костылевский.
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