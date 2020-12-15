Новосибирск начали украшать к Новому году: топ-3 мест для праздничных фото

Возле Центральной гостиницы залили небольшой каток вокруг елки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирск постепенно преображается к Новому году. И уже сейчас можно прогуляться по центру города, зарядиться праздничным настроением и сделать красивые фотографии на фоне елок и гирлянд. Мы не стали дожидаться открытия главных праздничных площадок и узнали, куда уже можно прийти за новогодним настроением.

Праздник к нам приходит! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас большой популярностью пользуется небольшой и уютный каток рядом с Центральной гостиницей. Новосибирцы катаются вокруг красавицы-елки и делают с ней селфи. Уютное и укромное место, до которого две минуты пешком от метро Площадь Ленина.

На катке у Центральной гостиницы получаются красивые фотографии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рядом с памятником Ленину возвышается главная городская елка, которая начинает сверкать огнями по вечерам в 20 часов.

Елка возле Ленина зажигается в 20 часов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каток возле оперного театра обещают открыть 18 декабря. Как сообщали в мэрии, пока проверяют качество покрытия. Однако дата открытия ледовой площадки зависит от того, когда решат открывать елку. Тогда раздевалки и пункт проката подключат к электричеству.

Театральный сквер превратился в волшебный лес. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока что каток выглядит неприметным и унылым, но это ненадолго. Зато Театральный сквер преобразился: любимая многими новосибирцами арка-коридор с гирляндами и шарами уже радует глаз. Рояль засверкал огнями — с ним тоже часто фотографируются.

А вы бы сыграли на таком рояле? Он находится справа от оперного театра. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала «Комсомолке», что к 25 декабря планируется подготовить все праздничные площадки в городских парках. Родителям на заметку — в Первомайском сквере будет детская площадка.

Каток возле оперного театра откроют не раньше 18 декабря. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анна Терешкова советует наведаться в Нарымский сквер и хорошенько подвигаться. Там уже заработал каток с прокатом коньков и теплой раздевалкой. А еще впервые открылась лыжня, так что можно рассекать по всему скверу в поисках белок. Не забудьте захватить с собой орешки для рыжих лакомок.

Любителям минимализма придется по душе новогодняя елка возле Ройял Парка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Возле ТРЦ Ройял Парк «выросла» скромная, но высокая елка. Из украшений на ней — только гирлянды-огоньки и свежевыпавший снег. Сказочно красиво, почти как в лесу!

Внутри торговых центров тоже много украшений. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ледовый городок на Михайловской набережной уже начали строить, но придется подождать подольше — открытие планируется только 30 декабря. Зато можно будет кататься на горках все новогодние каникулы. Кстати, ледовый городок будет посвящен чемпионату мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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