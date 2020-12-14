«Я в шоке и долгах»: маму двоих детей из-за ошибки патологоанатома признали мертвой

О том, что она - в числе покойников, Анжела узнала случайно. Фото: личный архив.

39-летняя Анжела Михайлова — здоровая мама двоих детей, она живет в поселке Сокур Новосибирской области. Вот только по документам женщина… мертва уже больше пяти месяцев. О том, что она числится в покойниках, женщина узнала совершенно случайно, когда ей не выплатили пособия. О своих злоключениях сибирячка рассказала КП-Новосибирск.

«ВМЕСТО 28 ТЫСЯЧ НЕ ПРИШЛО НИ КОПЕЙКИ»

Анжела воспитывает двоих детей: 11-летнего сына и 8-летнюю дочку.

— Мой муж умер, поэтому мы получали пенсию по потере кормильца на двоих детей и пособие по уходу за детьми до достижения 14 лет. Выходило 28 тысяч, — рассказала КП-Новосибирск Анжела. — А в октябре деньги не поступили, хотя раньше никаких проблем с перечислениями не было. Я обзвонила знакомых, которые получают такие же пособия, оказалось, что им деньги пришли.

Тогда сибирячка позвонила в Пенсионный фонд, чтобы разобраться, что случилось, и услышала ответ, от которого долго еще приходила в себя.

— Мне сказали: «Мы не начислили вам пособия, потому что из загса пришли документы о том, что вы умерли». Я была в шоке. Единственное, что смогла тогда выдать: «В смысле — я умерла? А с кем вы тогда говорите?», — передает диалог Анжела. — Мне объяснили, что документы поступили в сентябре, поэтому с октября все выплаты прекратили. Еще и около 7 тысяч рублей заплатили ритуальному агентству якобы за мои похороны.

Анжела сразу же позвонила в загс, и ей объяснили, как ее записали в покойники.

— Свидетельство о моей смерти пришло из новосибирской больницы, в которой я в последний раз была около 20 лет назад с проблемами по женской части, — говорит Анжела. — Меня сразу предупредили, что признавать меня живой придется через суд. При этом самое удивительное, что мой паспорт все это время остается действительным, я им пользуюсь.

ИЗ-ЗА ОШИБКИ РАСТУТ ДОЛГИ

Анжела сразу же написала заявление в прокуратуру: там начали проверку в отношении новосибирской больницы и выяснили, в чем дело.

— 29 июня 2020 года в больницу поступила пациентка с тяжелым хроническим заболеванием. Документов при ней не было, представилась она тоже Анжелой Михайловой, — объяснили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области. — Пациентка умерла 8 июля, и патологоанатом, заполняя документы, по ошибке внес данные живого человека.

Как это могло получиться? Патологоанатом заполнял все данные в электронном виде, и по медицинской базе высветилась только одна Михайлова с таким именем и отчеством. Вот только год рождения медик не сравнил: живая Анжела родилась в 1980 году, а мертвая — на 9 лет раньше.

— Я одного не могу понять: если признали мертвой только меня, почему прекратили выплачивать пособия детям? Мне этого до сих пор никто не объяснил, — вздыхает Анжела. — И почему, если я считалась мертвой, к нам никто из органов опеки не пришел, чтобы позаботиться о детях?

Но это оказалось меньшей из проблем сибирячки: раз пособия она перестала получать, стали копиться долги.

— Мне нечем платить по кредиту: я общалась с офисом по выдаче микрозаймов, объясняла ситуацию, но без толку. Даже не знаю, сколько процентов уже насчитали, — признается Анжела. — Видимо, на меня подадут в суд, а долг будут взыскивать судебные приставы.

3 декабря суд постановил, чтобы Анжелу «вернули с того света», но решение в законную силу еще не вступило. Так что в лучшем случае женщине придется ждать января, чтобы ее официально восстановили в правах. То есть при самом благоприятном раскладе пособия она получит в феврале.

— Чтобы получить пособия за те месяцы, когда их не выплачивали, мне придется писать новые заявления. Если их не примут — то и тут придется обращаться в суд, — добавляет сибирячка. — Очень хочу, чтобы виновного во всем этом наказали.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Пусть требует с клиники и компенсацию морального вреда»

Вот как прокомментировал ситуацию юрист Константин Зиновьев:

— Женщине нужно писать заявление в суд на больницу и требовать возмещение вреда не только материального — убытков, которые она понесла из-за ошибки патологоанатома, но и морального. Конкретную сумму по моральному вреду назвать сложно, дам лишь совет: запрашивайте по максимуму, а суд решит, какую сумму одобрить.

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