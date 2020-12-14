Как поддержать малый бизнес? «Новые люди» предложили снизить налог для новосибирских предпринимателей

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Сегодня, в период пандемии, многим коммерческим организациям Новосибирской области приходится либо снижать производство либо вовсе закрывать предприятия. Но за каждым предприятием стоят простые граждане, каждый из который сегодня имеет большие шансы однажды проснуться безработным.

Александр Даванков, предприниматель и руководитель партии «Новые люди» отмечает: - Мы не хотим навязывать какую-то свою повестку, а хотим услышать проблемы людей. Что волнует новосибирских бизнесменов, а что нет. И уже от этого мы будем отталкиваться при разработке инициатив, которые депутаты будут представлять в Заксобрание Новосибирской области, а затем и в Госдуме. Мы точно будем в федеральном парламенте, вопрос только в численности фракции. Власть и бизнес почти никогда не общаются между собой. В Госдуме сегодня нет «правой» партии, которая отстаивала бы интересы малого и среднего бизнеса, а в Новосибирске теперь есть наши депутаты, которые могут продвигать эту повестку.

Александр Даванков. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Многие присутствовавшие новосибирские предприниматели отметили - большинство чиновников озабочены только проблемами пандемии, не обращая внимания на повсеместно умирающий бизнес. Меры, принятые в условиях пандемии, сильно ограничивают работу многих сфер малого предпринимательства. Например, ночные клубы, рестораны, развлекательные центры не могут работать после 23:00, нельзя собирать на различные акции более 30 человек, многие сотрудники уходят на удаленку. Сделать с этим ничего нельзя - решения по ограничениям в связи с короновирусной инфекцией приняты на законодательном уровне. Но попробовать облегчить ситуацию для предпринимателей можно и нужно. Как рассказала Дарья Карасёва, депутат Законодательного собрания НСО, лидер фракции «Новые люди», многие проблемы можно решить на уровне законодательства региона - были бы желание и воля:

- Предлагаем внести изменения в Закон Новосибирской области N 142-ОЗ в части установления налоговых ставок всем категориям налогоплательщиков, применяющим упрощенку: снизить с 6% до 1% если объект налогообложения «доходы» и с 15 до 5% если «доходы минус расходы». Снижение налоговой ставки предпринимателям позволит перераспределить ресурсы таким образом, чтобы та часть денег, которую они сохранили, пошла на поддержку производства и выплату зарплаты работникам - так мы сможем избежать увеличения безработицы.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Все основные инициативы, которые новосибирские бизнесмены обсудили на круглом столе, будут проработаны внутри фракции партии «Новые люди» и вынесены на рассмотрение в Законодательное собрание.