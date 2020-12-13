Кочерга удачи: бесплодная сибирячка загадала в Рождество детей и получила неожиданный результат — 11 малышей!

Одна из редких фотографий, на которой поместились все дети. Фото: личный архив героя.

Говорят, если на Святки загадать желание — оно обязательно сбудется. Ожидая настоящего чуда, 46-летняя жительница сибирского села Веселовское Татьяна Соколова метала в Рождество кочергу и загадывала ребенка. И желание сбылось. Даже 11 раз. Историю рождественского волшебства узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

СУТЬ ГАДАНИЯ

Татьяна с 17 лет знала, что не сможет иметь детей, даже больше — она это интуитивно чувствовала. Чуть позже ее опасения подтвердили врачи — поставили диагноз «детская матка». Это значит, даже если Татьяна и забеременеет, то выносить ребенка не сможет.

— А я всегда мечтала о ребенке. А когда вышла замуж за Вову, постоянно думала об этом. Желание было очень сильное. Но помочь нам могло только чудо. И мы его приблизили. У нас в семье есть традиция — гадать на Рождество. Мы с супругом решили не изменять этим правилам и вышли за ворота кочергу метать. Это старое русское гадание, суть в том, что нужно взять в руку кочергу ножкой вверх, загадать желание и метнуть ее. Если встала ровно — сбудется, если криво — нет. И чем дальше улетит, тем быстрее сбудется, — рассказала КП-Новосибирск многодетная мама Татьяна Соколова. — Ну, я и загадала, что хочу ребенка, да и зашвырнула подальше. Кочерга вошла в сугроб прямо, как ствол дерева, и прочно, даже не пошатнулась...

Егор учился в речном училище в Новосибирске. Фото: личный архив героя.

Казалось бы, ничего серьезного в этом нет. Кинули да забыли. На следующий день Татьяна вместе с мужем пошла в гости на семейный праздничный обед. За большим столом собрались все, в том числе одна из родственниц, которая работала в местном роддоме.

— Она обмолвилась: «Таня, у нас в роддоме появился мальчик-отказник. Ему всего 19 дней. Может, возьмете?» И тут за столом наступила гробовая тишина. Все родственники повернулись ко мне и ждали ответа. Я говорю: «Возьмем!» Хотя муж такого порыва не испытал, — вспоминает сибирячка.

Владимир поначалу был категорически против ребенка. Он объяснял Тане, что это большая ответственность и труд. И не так-то легко полюбить чужого малыша. Вдруг они не справятся. Женщина крепко держала оборону три дня, устраивала забастовки. И муж все-таки сдался. Через несколько дней Таня привезла домой новорожденного Егора.

«МЫ БЫЛИ У НИХ ТРЕТЬИМИ»

Когда Егору исполнилось полгода, Татьяна начала оформлять документы на его усыновление. Приехала в отдел опеки, а работники говорят:

— Таня, у нас еще два ребеночка. Мальчику Саше 4 года, а девочке Марьяне 8 лет. Их разделить хотят. Заберете себе?

— Я тогда давай отнекиваться. Егор ведь маленький был еще. Нам бы с ним справиться, куда еще двоих-то… Но мысль эта засела во мне. Через пару дней мы с женщиной из опеки поехали в суд, чтобы узаконить мои права на Егора. После заседания я вышла такая радостная… И решила, что и этих двух ребятишек воспитаю, — продолжает сибирячка.

Дети уже радуют сибирячку внуками. Фото: личный архив героя.

Марьяне тяжело дался переезд в приемную семью. Оказалось, для ребятишек она была третьей по счету. В других семьях детей били, поэтому их оттуда и забрали.

— Я старалась по максимуму создать дома уютную атмосферу, со временем Марьяна стала большой помощницей. Она и по дому работу выполняла, и с маленьким Егоркой помогала. Вскоре мы стали с ней близкими подругами. Сейчас она уже выросла, ей 28 лет, но все равно остается моей дочкой. Да и внучек привозит ко мне каждые выходные в гости, — говорит Татьяна.

Позже в ее жизни появилась еще одна дочка — семилетняя

Наташа. Казалось бы, четверо ребятишек — можно и остановиться, но судьба сама решила все за многодетную маму.

«ВЫКОРМИЛА ДЕТЕЙ ДЛЯ СЕБЯ»

— Я работала в родильном отделении у телят на ферме. Два месяца отпаивала их молоком. Оно постоянно оставалось, и я отдавала излишки местному пенсионеру для внуков, жалко было этого деда, — признается Татьяна.

Сейчас с Татьяной живут восемь детей. Фото: Антон УНИЦЫН

Спустя год Татьяне позвонили и предложили взять к себе на воспитание еще двоих мальчишек — трехлетнего Сережу и двухлетнего Никиту.

— Я начала расспрашивать о них и поняла, что это те самые внуки дедули, для которых он молоко брал. Вот так и выкормила для себя пацанов, сама того не подозревая. Конечно, я не сомневалась и сказала, что заберу малышей к себе, — объясняет многодетная мама.

А дальше уже пошло как по накатанной. Еще через несколько лет семья Соколовых взяла под свое крыло Дашу и Таню. Их школу-интернат расформировывали, и судьба девочек была под вопросом.

— А последними мы благодаря «Солнечному городу» забрали трех деток — их нельзя было разлучать. Девочки Марина и Диана и их братик Данил, — перечисляет сибирячка. Всего у нее 11 детей!

КАК ЖИВЕТ СЕЙЧАС СЕМЬЯ?

Сейчас с Татьяной и ее мужем живут восемь детей. Старшие давно упорхнули из родительского гнезда. Кто-то учится в университете, кто-то уже построил свою семью, но все равно регулярно приезжает к маме с внуками.

— Когда дома появлялись новые ребятишки, муж в шутку говорил, что больше кочергу не пойдет со мной кидать. А я смеялась, что процесс запущен, его никак не остановить, — улыбается Татьяна.

Семья до сих пор собирается за одним праздничным столом. Фото: личный архив героя

Дети живут дружно и не скандалят друг с другом. Чтобы все было по- честному, Татьяна составляет график дежурства как по дому, так и на огороде. И обязательно всегда есть ответственный по уходу за курами и коровами.

— У нас есть семейная традиция — на большие праздники мы всегда собираемся все вместе за обеденным столом, — добавляет многодетная мама. — И на каждое Рождество загадываем желание. Даже не сомневаемся, что сбудется!

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