«Мы думали, вор — женщина!»: в Сибири поймали грабителя, который крал трусики у дачниц

После визита вора у дачников пропадало нижнее белье. Фото: предоставлено героями публикации.

Больше месяца наглый преступник вскрывал дачные дома. Количество обворованных домиков уже приблизилось к 50. Вместе с бытовой техникой воришка выносил из шкафов и комодов женские трусики. Терпеть это безобразие было уже невозможно. На тропу войны вышли владельцы участков, среди которых бывший коп, пожарный в отставке и самые активные садоводы. Суровые сибирские мужики начали проводить собственное расследование. Чем закончилась охота на загадочного грабителя — в материале КП-Новосибирск.

СЕРИЙНЫЕ КРАЖИ

В садовом обществе «Весна» за пару месяцев обнесли 50 домиков. Дачники стали догадываться, что их товарищество приглянулось какому-то конкретному воришке. Потом поползли слухи, что, кроме бытовой техники, на каждой обворованной даче пропадает и дамское нижнее белье.

— Мы стали подозревать, что вор — женщина, — рассказал КП-Новосибирск один из потерпевших Николай Ильин. — Почерк преступлений был всегда одинаковый. Проникали через окно, выставляя раму или разбивая стекло, выносили бытовую технику. И самое странное: во всех домах были буквально вывернуты платяные шкафы, но преступник не брал никакие вещи. Жены наши, стесняясь, признались, что исчезают только их трусики.

Мужики недолго думая решили создать свою дачную следственно-оперативную группу, куда приняли участников с полицейским опытом и желающих помочь общему делу садоводов.

Преступник выворачивал все шкафы и комоды. Фото: предоставлено героями публикации.

ЗАСАДА

Несколько дней народный патруль наблюдал за домами. И вот однажды мужчины увидели следы на снегу. Потихоньку, чтобы не спугнуть грабителя, дачники дошли до дома, где кто-то уже орудовал.

— Мы позвонили хозяину, он быстренько приехал, и мы стали открывать дверь ключом, — описывает события КП-Новосибирск Андрей Лизунков. — И тут в разбитое окно выпрыгивает наш вор. Без верхней одежды, в одной тельняшке в носках. И дал деру в сторону соседнего огорода. Мы — за ним!

Застигнутый врасплох преступник — он, кстати, оказался совсем не женщиной — спрятался от преследователей под летней верандой. Оттуда его и вытащили дачники.

— Бить его не стали. Он дрожал как осиновый лист от холода и страха, — продолжают свой рассказ отважные дачники. — Мы его задержали и передали полиции. И после этого, к счастью, кражи прекратились.

Правда, о пропавших женских трусиках мужики рассказывать правоохранителям не стали. Вряд ли нижнее белье потянуло бы на серьезный ущерб. Заявили только о бытовой технике.

Участники дачной народной дружины Андрей Лизунков и Виктор Поздышев. Фото: предоставлено героями публикации.

ПОПАЛСЯ!

Вором с изюминкой оказался 40-летний местный житель из закрытого города Северска Александр Е.

Мужчина уже много раз был судим за кражи. Более того, в августе за подобное преступление его уже ловили полицейские в соседнем с «Весной» дачном поселке. Суд избрал тогда для Александра мягкую меру пресечения — подписку о невыезде. Вот он, никуда не выезжая, и умудрился снова выйти на дело.

— Я живу с женщиной, она работает поваром, а я нигде не работаю — я болен, — признался уже на новом судебном заседании рецидивист. — Ворованное продавал и приносил деньги домой.

При обыске у Александра были изъяты краденые предметы и техника — то, что воришка еще не успел сбыть. Имущество вернули потерпевшим.

Сибиряку предъявили новое обвинение в кражах и покушении на кражу. Но теперь суд не стал рисковать и отправил его на два месяца в изолятор.

Преступник так и не признался, зачем ему понадобились чужие трусики, да еще и женские. Ответ на эту загадку вор оставил при себе. Может, дарил своей даме сердца?..

При аресте рецидивист был немногословен. Фото: предоставлено героямипубликации.

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