Мечта ковид-диссидента: бывший участковый рассмешил всех маской с дырками для носа и рта

Сибиряк показал необычную маску в соцсетях. Фото: Владимир Притьмов.

Бывший новосибирский участковый Владимир Притьмов решил удивить своих друзей и бывших коллег своей маской. Видок у нее необычный: для носа и рта предусмотрительно вырезаны отверстия. Надев ее, новосибирец сделал селфи, отправив прямиком в мессенджеры.

— Купил защитную маску, — написал он, похвалившись аксессуаром, который вряд ли бы защитил от вируса. Корреспонденту КП-Новосибирск он рассказал, из чего это сделано.

— Это эластичная маска для женщин, для подтяжки лица. Супруга заказала ее на «Алиэкспресс», а я просто на себя примерил. Наверное, те застежки, которые болтаются по бокам, надо прикрепить на лоб, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Притьмов.

Шутка ограничилась только забавным фото — Владимир уверяет, что не собирался выходить в таком виде на улицу.

Тем временем редакция КП-Новосибирск решила уточнить, а что если в такой маске по городу прогуляется ковид-диссидент? Может ли он нарваться на штраф? Ведь формально он все соблюдает: на лице - маска. Сам Владимир, как бывший блюститель порядка, засомневался, но предположил, что могут наказать.

— Маска нам нужна для того, чтобы прикрыть органы дыхания, особенно если ты болен. А тут все на виду, — говорит он.

Юрист Марина Пьянкова солидарна с Притьмовым. Говорит, если в подобной штуке вы зайдете, например, в метро, то придется давать объяснения полицейским.

— Роспотребнадзор рекомендует использовать в общественных местах обычные медицинские маски, одноразовые или многоразовые. Вместо них даже шарфы лучше не использовать: их не запрещают, но не советуют ими прикрывать нос и рот. Что касается этого случая, то тут больше вероятности нарваться на штраф, я бы не рекомендовала экспериментировать, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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