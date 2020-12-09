По снегу - в валенках и с клюшкой

Антон Бурмистров (справа) поддержал любителей хоккея. Фото: Евгения МОРЕВА

Турниры по дворовому хоккею проводятся в микрорайоне ОбьГЭС с 2016 года, но в хоккейной коробке у дома № 3 по улице Смоленской - впервые. Это можно назвать настоящим предновогодним подарком от Совета депутатов города Новосибирска.

В ноябре этого года Михаил Чубченко, сотрудник МБУДО «Центр детского творчества Советского района», обратился к Антону Бурмистрову, депутату Совета депутатов города Новосибирска (фракция КПРФ), с просьбой помочь в организации и становлении на округе секции необычного вида спорта. До 2020 года хоккейная коробка не заливалась в зимний период, а использовалась только летом для игры в футбол.

- Я пришел с предложением развивать дворовый хоккей, простой и доступный. Для него не нужно специальной формы, коньков - достаточно только клюшек и мяча. Все просто и потому - гениально. Игра собирает нас и зимой и летом, на нее приходят и взрослые люди, и ребятишки. Во время занятий дети приобретают определенные навыки, возможно, для кого-то это увлечение станет ступенькой к профессиональному спорту, - рассуждает Михаил Чубченко.

Откликнулись неравнодушные сибиряки

А дальше - дело техники: была организована встреча с МАУ «Стадион», на которой обсудили возможность предоставления площадки для тренировок, перспектив освещения в темное время суток и помощи при уборке коробки во время сильных снегопадов.

- Хоккей в валенках - в первую очередь для детей, чтобы они имели возможность собираться во дворах и играть. У нас есть зимняя коробка, которая не заливается и не будет заливаться, потому что у нее специальное резиновое покрытие. Ее и будут использовать в зимний сезон для игры в хоккей, - говорит Антон Бурмистров.

С помощью социальных сетей и неравнодушных жителей нашли место для хранения инвентаря - бросили клич в Сети. Откликнулась жительница округа Татьяна Новоструева - она подарила металлический контейнер, а Сергей Левчук доставил и установил его у хоккейной площадки.

- Все мы были детьми. Взрослые местные жители играют с ребятами, подрастающее поколение перенимает опыт и мастерство. Думаю, ребенок должен заниматься спортом во дворе не сам по себе, а с отцом, так ведь намного интереснее. Это не только детский спорт - это семейный спорт. Хочется, чтобы как можно больше жителей увлекались здоровым образом жизни, - добавляет Антон Бурмистров.

В будущем депутат Антон Бурмистров надеется, что появятся теплая раздевалка и освещение. Переговоры с мэрией внушают оптимизм.

- Мы получили наказ во время предвыборной кампании. По предварительной информации, департаменты одобрили наказ об устройстве благоустроенной раздевалки на этой площадке. Думаю, в ближайшие пять лет она здесь появится, - рассказал Антон Бурмистров.

Игра объединяет

Михаил Чубченко ждет в ряды игроков новых ребят - и парней, и девчонок. Взрослые только рады поделиться своим опытом в хоккее. Благодаря турнирам и тренировкам игроки общаются между собой, встречаются с улыбками на лицах и шутками, несмотря на морозы.

- У нас всегда отличное настроение, поэтому хочется, чтобы и ребятишкам понравился этот вид спорта. Игра несложная, но она объединяет, - подчеркнул Михаил Чубченко.

Хоть на поле в валенках никого и не было, метафора понятна всем - это русская традиция дворовой игры, доступной абсолютно каждому и объединяющей участников.

Нужно сказать, что микрорайон ОбьГЭС всегда славился хоккеистами, дворовый хоккей постоянно развивается. В предыдущие годы был открыт спортивный хоккейный модуль на улице Часовой рядом с единственной открытой хоккейной коробкой. Сейчас стартует зимний сезон игровых видов спорта - ребята планируют устраивать турниры между командами.