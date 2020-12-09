Как будут спасать 100-летний дом в центре Новосибирска

Ростислав Антонов помогает местным жителям привести здание в порядок. Фото: Евгения МОРЕВА

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Антонов провел встречу с жителями дома

№ 5 по улице Орджоникидзе. Этот дом - памятник архитектуры, и сейчас он нуждается в ремонте.

Здание в стиле деревянный модерн расположено в историческом центре Новосибирска, и в следующем году ему исполнится 95 лет. В 1990 году дом признали памятником архитектуры регионального значения. Однако сейчас его состояние оставляет желать лучшего - «едет» фундамент, деформируются стены, заливает подвал, жители страдают от высокой влажности. Уже восемь лет жильцы борются за включение дома в программу по капремонту. А не берут его туда, потому что износ здания превысил 70%. Но если памятник архитектуры оставить в таком виде, он просто рухнет, считает депутат Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Антонов.

- Борьба за дом началась с кровли и не закончилась до сих пор. Фасад уже гнилой, его все еще не заменили. Сосульки тянут провода вниз и каждый раз создают опасность, - перечисляет проблемы здания старшая по дому Надежда Москвина.

Всего в доме № 5 по улице Орджоникидзе шесть квартир. Их жители в основном люди пенсионного возраста, и они очень любят дом, в котором выросли и состарились. Но теперь они находятся в постоянной опасности. Из-за накопившейся влаги дом начал крениться в северо-западную сторону. В одной из квартир на стене грибок, потому что бревна отсырели из-за талой воды. Что же нужно сделать для спасения дома?

- Мы хотим, чтобы дом вернули в программу капитального ремонта как один из приоритетных объектов, потому что это памятник архитектуры. На это потребуется около 5 миллионов. Думаю, для города это не слишком большие деньги. Мы уже направили запрос в инспекцию по охране памятников и департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города. Потом будем добиваться помощи из регионального бюджета. Когда здание приведут в надлежащий вид, мы получим действительно достопримечательность в центре Новосибирска, - поделился планом восстановления Ростислав Антонов.

Кстати, этот памятник деревянного зодчества в центре Новосибирска включен в программу многих экскурсий по городу, и туристические группы часто приходят на него посмотреть. Жильцы дома помогают экскурсоводам, рассказывая историю здания и обращая внимание гостей на особенности его архитектуры.

- Знаете, мне иногда очень жалко туристов, которые приезжают в наш город, потому что зачастую они смотрят на руины. Но нам необходимо сформировать туристический маршрут, двигаясь по которому туристы действительно могут увидеть что-то интересное. Ведь история у Новосибирска очень богатая. Давайте будем ее показывать и любить свой город. А этот конкретный дом с почти столетней историей может стать примером нашей заботы о своем культурном наследии, - считает Ростислав Антонов.

История дома доподлинно неизвестна. По словам жителей, в конце 1920-х годов его строил купец-меценат, чей потомок сейчас проживает в Канаде, но их фамилию жители не знают. Еще какое-то время здесь была гостиница молочного завода.

- Мы хотели бы разыскать потомка человека, построившего этот дом, и пригласить его к нам. А он сможет рассказать историю дома не только его жителям, но и всему Новосибирску. Потому что этот дом - часть нашего прошлого, которое мы понемногу утрачиваем. Может быть, этот человек поможет привести памятник архитектуры в порядок, если город не справится, - надеется Ростислав Антонов. - Потеря каждого исторического здания, даже самого небольшого и на первый взгляд невзрачного, - невосполнимая утрата для культурного наследия Новосибирска.

Несмотря на то, что жители дома № 5 по улице Орджоникидзе очень любят его и делают все, что в их силах, чтобы продлить ему жизнь, его дни могут быть сочтены. Спасти памятник деревянного зодчества Новосибирска, находящийся в историческом центре города, без помощи властей им не удастся.