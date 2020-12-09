Сибиряки сыграли в хоккей с депутатами и чиновниками

Товарищеский матч открыл сезон «Золотая шайба 2020/21». Фото: Евгения МОРЕВА

В субботу, 5 декабря, прошел товарищеский матч по хоккею между дворовыми командами жителей Кировского района, депутатов и новосибирских чиновников. Провели игру в честь празднования Всероссийского дня хоккея и Всероссийского дня добровольца, а также открытия сезона «Золотая шайба 2020/21».

Место проведения выбрали не случайно. Кировский район является одним из самых спортивных в городе. Здесь все, начиная от главы администрации и заканчивая рядовыми жителями, - спортсмены. По адресу: улица Зорге, 107, расположен многофункциональный спортивный комплекс, построенный по программе реконструкции хоккейных коробок, и теплый павильон с раздевалками и душевыми - на грант Президента РФ. Это один из совместных проектов фонда «Общее дело» и новосибирских депутатов. Команду волонтеров тренировали инструкторы «Спортивного города». Сейчас любой ребенок из окрестных дворов может прийти в такой модуль и начать тренировки.

Евгений Подгорный, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, рассказал о работе фонда:

- Название нашего фонда - «Общее дело» - говорит о том, что депутаты и жители сообща решают проблемы нашего района. Но сейчас мы сплотились перед общемировой бедой, и одно из основных направлений работы - поддержка пожилых, маломобильных, малообеспеченных жителей и медицинских работников во время пандемии. Развоз продуктов питания, доставка продуктов и лекарств по заявкам, комплексные горячие обеды медикам - мы ищем способы помочь людям.

Перед началом соревнований Александр Тарасов, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, международному и межмуниципальному сотрудничеству, фракция «Единая Россия», вручил участникам детских дворовых команд хоккейные майки. Грамоты и медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» волонтерам вручили депутат Законодательного собрания Новосибирской области, олимпийский чемпион Евгений Подгорный и министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

А потом на льду соревновались команды «Премьер» и «Ребята с нашего двора». В составе «Премьера» играли министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров и начальник управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский, а также депутаты Совета депутатов города Новосибирска Александр Тарасов и Дмитрий Колпаков и волонтеры. Команда «Ребята с нашего двора» объединила под своим знаменем дворовые хоккейные команды Кировского района.

- Такие товарищеские матчи мы проводим ежегодно на протяжении нескольких лет. Самое главное, что в командах есть добровольцы, чиновники, депутаты, волонтеры и неравнодушная общественность. Мы объединились, и это сделало нас сильнее, - считает депутат Александр Тарасов.

В результате жаркой схватки победила команда «Ребята с нашего двора».

- Игра стала дополнительным объединяющим фактором. Надеюсь, это станет хорошей, доброй традицией. Современная ситуация подхлестнула волонтерское движение. Кировский район одним из первых откликнулся на призыв в начале пандемии, когда фонд «Общее дело» объявил набор в волонтеры на базе федерального проекта «МыВместе». На данный момент количество зарегистрированных волонтеров уже более 200 человек. Люди активно помогают друг другу, жители района стали регистрироваться в этой программе. Даже в самое сложное время для предпринимателей они откликнулись и тоже стали помогать: кто продуктами, кто еще как-то материально. Мы стали формировать наборы и раздавать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, - поделился Дмитрий Колпаков, депутат Совета депутатов города Новосибирска, фракция «Единая Россия».