Бюджет Новосибирска в 2021 году получит 50 миллиардов рублей

Город будет участвовать во всех важных социальных проектах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Третья сессия Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва получилась очень насыщенной: нужно было обсудить сразу несколько важных вопросов. О чем говорили народные избранники и какие инициативы поддержали - в нашем материале.

Борьба с СOVID-19

Первый вопрос, который обсудили на сессии, - борьба с коронавирусом. Это будет один из самых сложных бюджетов за последнее время. Из-за пандемии падают доходы, в том числе городской казны. Стоит учитывать и траты на мероприятия по борьбе с коронавирусом, эффективность которых депутаты также обсудили на прошедшей сессии. Несмотря на то, что формально у городских депутатов нет полномочий для принятия мер, а здравоохранение не входит в сферу ответственности муниципалитета, депутаты поднимают этот вопрос на каждой сессии.

- Мы хотим обратиться в Росздравнадзор, чтобы обозначить проблему нехватки медикаментов. Сейчас всех волнует вопрос третьей волны коронавируса, и необходимо создать все условия, чтобы мы были к ней полностью готовы. На данный момент ситуация с наличием медикаментов улучшается. Лекарств завозят и закупают больше, чем месяц назад. В аптеки поставляют ограниченное количество препаратов, чтобы предотвратить возможность их массовой скупки, - объяснил Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска, фракция «Единая Россия».

Дмитрий Асанцев. Фото: Евгения МОРЕВА

По словам Дмитрия Владимировича Асанцева, депутаты и сами лично оказывали посильную помощь.

- За все время в помощь врачам и пациентам депутаты фракции «Единая Россия» организовали закупку дорогостоящих аппаратов, которые подают кислород. 24 таких аппарата на сумму более 1,4 миллиона рублей было закуплено и направлено в больницы города Новосибирска и Новосибирской области. Депутаты организовали развозку более 17 тысяч горячих обедов для ковидных бригад. Речь идет о поддержке врачей, которые каждый день контактируют с больными COVID-19. Также были закуплены специальные изоляционные костюмы для врачей, работающих в «красной» зоне, - подчеркнул Дмитрий Асанцев.

Депутаты организовали раздачу бесконтактных термометров в школах и детских садах. Помимо этого, за осень медикам и населению были розданы более 80 тысяч масок.

- Также мы закупили пульсоксиметры, и в определенных районах города в депутатских центрах у населения появилась возможность замерять содержание кислорода в организме. Таким образом, мы стараемся со своей стороны помочь чем можем, - говорит председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Конечно, этого недостаточно, но если к нам присоединятся представители других формальных и неформальных политических объединений и вместо критики примут участие в реальной помощи, то мы сможем охватить гораздо больше больниц и поликлиник.

Графика: Евгений Прокинов.

1,3 миллиарда - на образование

Другой важный вопрос, который обсудили на сессии, - бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Доходы Новосибирска в 2021 году составят 50,06 миллиарда рублей, а вот расходы - 50,8 миллиарда рублей. Это значит, что дефицит бюджета составит 800 миллионов рублей.

Важный момент: несмотря на непростую ситуацию с пандемией, Новосибирск будет участвовать во всех важных национальных и региональных проектах. В 2021 году на это заложено 3,6 миллиарда рублей: к примеру, на проект «Образование» выделят 1,3 миллиарда рублей, на «Безопасные и качественные дороги» - 1 миллиард рублей.

Кроме того, Антон Бурмистров, депутат Совета депутатов города Новосибирска, фракция КПРФ, предложил возобновить деятельность рабочей группы по межбюджетным отношениям для рассмотрения возможности наполнения городского бюджета при участии областных органов власти. Его поддержали Антон Тыртышный, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска, фракция КПРФ, и Андрей Гудовский, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, фракция «Единая Россия»: они предложили составить обращение от сессии Совета депутатов города Новосибирска к региональным властям о возможности внесения поправок в бюджет в сторону его увеличения в части субсидий, субвенций и распределения налоговых поступлений.

Кирилл Покровский. Фото: Евгения МОРЕВА

Кирилл Покровский, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике, фракция «Единая Россия», так резюмировал все обсуждения:

- Безусловно, у многих депутатов есть своя позиция в отношении проекта бюджета, но хочу сказать главное: сейчас мы в процессе первого чтения и рассматриваем основные параметры важного финансового документа. До 14 декабря у депутатского корпуса будет время внести поправки, и бюджет, несомненно, претерпит определенные изменения. Сейчас он, конечно, сложный, коллеги применили такую терминологию - социально ориентированный. И он действительно является таковым - к сожалению, отнюдь не бюджетом развития. Это связано с многими факторами, в том числе с серьезным для города инвестиционным этапом: мы строим инфраструктуру к новому стадиону и станции метро «Спортивная», это достаточно большие бюджетные расходы. Однако, я повторюсь, нынешний проект бюджета будет корректироваться - безусловно, в сторону увеличения.