Течет ручей...

Михаил Георгиевич Карпычев. Фото: личный архив.

3 декабря в Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки состоялся концерт «По течению ручья. Die Strömung von Bach». Вечер принес зрителям радость встречи с музыкой великого Баха. За свою жизнь композитор написал более тысячи музыкальных произведений, создав бессмертные шедевры мировой музыкальной классики. Иоганн Себастьян Бах покинул этот мир в 1750 году, но его музыка живет - и будет жить всегда. Пример тому - концерт студентов консерватории.

«Бах» в переводе с немецкого - «ручей». Произведения Баха - истинный исток музыкального искусства, а множество транскрипций его музыки продолжают это полнокровное течение. Каждая транскрипция - посильная попытка прикоснуться к потоку «святой воды», осмыслить его по-своему, пропустить сквозь течение своего времени и своей души.

Музыка Баха затрагивает сердце каждого, даже самого неподготовленного слушателя. Это произошло и на концерте, о котором мы рассказываем. В музыкальном празднике принял участие и сам Михаил Карпычев, мастерски исполнив собственное сочинение «В подражание Зилоти», основанное на материале музыки Баха и его интерпретатора Александра Зилоти. В игре виртуозного пианиста Карпычева есть неповторимые стилевые особенности, которые наполняют слушателя энергией и помогают наслаждаться музыкой в полной мере. Его игра свободна, артистична и, похоже, лишена трудностей исполнения. Однако в основном на концерте выступали студенты - и как будто должны были чувствоваться напряжение, волнение, неуверенность в игре. Но этого не было. И о молодых исполнителях уже можно говорить как о профессионалах, но все же они еще учатся мастерству. Конечно, для каждого студента главный ориентир - учитель. А Михаил Георгиевич - педагог, опыт которого бесценен.

- Несмотря на то, что играли студенты, чувствуется профессионализм, воспитанный опытнейшим наставником, - говорит зрительница Наталья Ионова. - Этот концерт я с удовольствием послушала бы и в темноте, при свечах. Я ловила себя на мысли, что такую музыку хочется слушать с закрытыми глазами, чтобы никакие визуальные факторы не отвлекали от наслаждения звучанием, которое не передать словами.

Маэстро с учениками. Фото: личный архив.

В концерте гармонично объединились уже знакомые, любимые и относительно новые, редко исполняемые композиции. В первом отделении концерта звучали транскрипции: Бах - Марчелло Адажио ре минор (исполнила Анастасия Пастушенко), Бах - Руммель Хоральная прелюдия си бемоль мажор (Семен Капранов), Бах - Зилоти - Карпычев Органная прелюдия ми минор (Дарья Мараева), Бах - Зилоти Прелюдия си минор (Анастасия Семыкина), Бах - Кабалевский Органная прелюдия и фуга ля минор (Аркадий Балакин). И конечно же, порадовал мастерством игры сам маэстро Карпычев. Во втором отделении концерта прозвучали Пятнадцать двухголосных инвенций, которые были исполнены Ильясом Ханановым. Такого в Новосибирске еще не было. Премьера цикла прошла с большим успехом, что отмечает и зрительница Марина Власова:

- Это очень объемное по масштабу произведение. Его сложно даже выучить, а потом еще более сложно - преподнести так, чтобы зрителю было приятно слушать, чтобы он нашел свои точки соприкосновения с музыкой, ощутил гармонию с автором и исполнителем. Это очень трудно, но у Хананова это получилось.

Мы попросили Ильяса поделиться своими впечатлениями.

- Передо мной стояла очень непростая задача, - признался Ильяс Хананов. - 15 инвенций, 30 страниц текста… По объему это примерно часть большого концерта для фортепиано с оркестром. С некоторыми инвенциями я познакомился еще в музыкальной школе, как и большинство из нас, далее интерес к Баху сохранялся в колледже, а потом - в консерватории, когда начал учиться у Михаила Георгиевича. Кстати, наше знакомство с ним произошло благодаря Баху.

Учась в колледже, Ильяс Хананов участвовал в мастер-классе профессора Карпычева. Студент играл партиту Баха ми минор. Тогда она еще была трудна для Ильяса, и Михаил Георгиевич весьма критически отозвался об игре юного исполнителя. После чего, к счастью, руки у пианиста не опустились, а наоборот, возникло желание работать иначе, что-то менять в своем пианизме, в подходе к музыке. Вот как говорит о педагоге сам Ильяс:

- Михаил Георгиевич - не только пользующийся всеобщим авторитетом и глубоким уважением учитель фортепиано, это учитель жизни. Человек, у которого ты учишься каждую секунду общения с ним. Как себя держать, как говорить, как думать… При общении с маэстро с первой минуты понимаешь, что это человек очень высокого уровня культуры, музыкальной эрудиции и интеллигентности.

Анастасия Семыкина, студентка второго курса консерватории, тоже уверена, что во многом успех концерта - заслуга их педагога Михаила Карпычева:

- Михаил Георгиевич - замечательный человек, прекрасный педагог, написавший пять больших книг о том, как играть на фортепиано, настоящий мастер. Благодаря его усилиям и состоялся этот концерт. Михаил Георгиевич вложил в нас очень много, помогая нам душевно и, разумеется, в музыкальном плане на протяжении всей подготовки к концерту. Благодаря усилиям маэстро нам удалось выступить, как я надеюсь, должным образом.

И это правда: в маэстро Карпычеве объединились композиторское, исполнительское творчество и любовь к ученикам. Рассказывает студент первого курса Семен Капранов:

- Подготовка к концерту началась задолго до мероприятия, поэтому перед выступлением я был относительно уверен в том, что достойно исполню произведение. Но я человек, всегда немного сомневающийся и недовольный собой, поэтому скажу, что были и определенные недочеты. Но порадовать зал все же, мне кажется, удалось. Если говорить об успехе концерта - это однозначная заслуга нашего профессора.

А вот мнение о концерте самого Михаила Георгиевича:

- Это была, конечно, важная веха и в моей биографии, и в творческом пути моих студентов. В целом я удовлетворен, публика приняла нас с воодушевлением, я видел это по лицам. Спасибо слушателям, что пришли, что отнеслись с искренней теплотой. Вы знаете, концерт очень похож на жизнь: и то и другое невозможно прожить без ошибок. Были они и у нас. Но я уповаю на то, что в памяти людей все же останутся добрые, светлые воспоминания о фортепианном концерте в консерватории 3 декабря…

Полагаю, закончить эту рецензию уместно стихами Михаила Георгиевича (он - член Союза писателей России), которые прозвучали в начале концерта в содержательном вступительном слове проректора консерватории по научной работе Юлии Владимировны Антиповой. Стихи эти посвящены истоку ручья всего музыкального искусства - Иоганну Себастьяну Баху.

В центре Лейпцига, у храма

Бах стоит. Гуляют дамы.

Цвет меняет светофор.

И звучит над головами,

Над домами, над крестами

Месса Баха си минор.

P.S. Очень радостно, что зал консерватории был совершенно полон. Значит, «течет ручей, бежит ручей»…