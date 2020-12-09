Новосибирцы смогут узнать результат анализа на COVID-19 за сутки

Фото: Сеть лабораторий «Инвитро».

Сеть лабораторий «Инвитро» запустила в Новосибирске срочное тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В лаборатории гарантируют, что результат будет готов не позже, чем через 24 часа после взятия биоматериала.

С 4 декабря услуга доступна в двух медофисах «Инвитро» на правом и левом берегах Новосибирска (ул. Зыряновская, 55, и ул. Ватутина, 19) и обойдется пациенту в 2520 рублей без учета стоимости взятия биоматериала.

Как уточнили в компании, исследования проводятся методом ПЦР (полимеразно-цепная реакция). Технологически процесс ничем не отличается от стандартного, кроме того, что выполняется вне очереди.

Фото: Сеть лабораторий «Инвитро».

На стоимость исследования влияет тот факт, что для обычного выполнения анализа требуется определенный набор химических реактивов, при помощи которых исследуются сразу несколько анализов.

- Если используется ускоренный метод, то врачи лаборатории не ждут, когда наберется нужное количество проб, а применяют весь набор реактивов для исследования одного анализа. Также для исследований в режиме CITO ускорена логистическая цепочка, регистрация анализа и пробоподготовка, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе лаборатории.

Сдать мазок на ПЦР-исследование могут пациенты, не имеющие симптомов ОРВИ - повышенной температуры тела, насморка, одышки, кашля. Направление на анализ не требуется.

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