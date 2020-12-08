Летящей походкой: сибирячка потеряла ногу, а теперь учит людей красиво ходить на протезах

Сибирячке понадобилось 4 года, чтобы вернуть естественную походку. Фото: instagram.com/allabocha/

Красотка из Новосибирска учит людей грациозно ходить на протезах. Алле Бочковской 34 года, и вот уже несколько лет вместо левой ноги у женщины железная конструкция. Сибирячка не понаслышке знает, что такое учиться ходить заново. Благодаря упорству и регулярным тренировкам, походке Аллы теперь может позавидовать любая модель.

С того момента, как Алла осталась без ноги прошло 9 лет. Женщина потеряла ее в страшной аварии — в нее врезался пьяный водитель.

— Я тогда долго лежала в больнице, мне сделали несколько операций. Врачи пытались сохранить ногу, но не получилось, — рассказала КП-Новосибирск Алла Бочковская. — Я 8 лет прятала свой протез от посторонних глаз — о нем знали только близкие люди. Я всегда носила джинсы либо длинные юбки или платья.

Алла советует всем упражнения из ЛФК. Фото: instagram.com/allabocha/

В один прекрасный момент сибирячка поняла, что ей надоело прятаться. Набравшись смелости, Алла надела короткое платье, сфотографировалась и выложила снимок в Инстаграм.

— Такого ажиотажа я не ожидала. Мне все стали писать слова поддержки, после чего я и решила вести свой блог, — говорит женщина. — Ну и естественно, мне начали писать люди, у которых тоже стоят протезы.

Смелость покорила не только подписчиков, но и будущего работодателя. Сейчас Алла трудится пиарщицей того же предприятия, где ей ставили протез. Женщина не только рекламирует клинику, но и помогает людям преодолеть депрессию, страх, а заодно учит красиво ходить. Потому что походка — это главная проблема для людей с протезом.

— Я помню, как сложно было привыкнуть к новой ноге. Сама тогда просила познакомить меня с человеком, который давно ходит на протезе, чтобы он показал, как делать это правильно, — вспоминает Алла. — Мне потребовалось 4 года, чтобы научиться ходить естественно.

Женщине пишут люди из разных стран. Фото: instagram.com/allabocha/

Теперь Алла делится своим опытом с другими людьми. К ней обращаются из разных уголков земли — из России, Казахстана, Европы. Люди отправляют ей видео, а сибирячка объясняет, в чем именно они допускают ошибки. В основном многие косолапят, как мишки.

— Часто приходится говорить, что нужно сбросить лишний вес. Нагрузка на протез очень серьезная, и чем больше вес, тем тяжелее ходить. Плюс советую упражнения из ЛФК, чтобы мышцы были в тонусе. Культя, которая остается после ампутации, должна быть подкачанной, чтобы передвигать протез, — объясняет Алла.

По словам сибирячки, у многих результаты становятся заметны уже после трех занятий, люди быстро приспосабливаются к протезам.

Алла хочет открыть свою школу ходьбы. Для этого ей нужно окончить специальные курсы, которые дадут новые знания. Пока осуществиться этой мечте помешал коронавирус, но женщина не отказывается от намеченной цели и уверена, что совсем скоро сможет помочь еще большему количеству людей обрести красивую походку даже с одной ногой.

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