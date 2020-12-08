Бабуля, жги: пенсионерка молится в шпагате и собирает лайки в TikTok

Нине Власовой 66 лет. Фото: Скриншот из видео

Проснулась, выпила чай и пошла делать контент для TikTok — так начинается утро 66-летней новосибирской пенсионерки Нины Власовой. Бабушка снимает все подряд — кота, подруг и, конечно же, себя любимую. За ней пристально следят 48 тысяч подписчиков, а ролики набирают по 35 тысяч просмотров. Как сибирской бабуле удалось стать популярной за три месяца, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

Нина (сибирячка просила называть ее без отчества. — Прим. ред.) всю жизнь работала в столовой на подсобном хозяйстве — мыла посуду, убирала в помещении. Сибирячка не была знакома с социальными сетями, пока не купила новый смартфон.

— Я живу с котом. Детей нет, внуков тоже, — рассказала КП-Новосибирск Нина Власова. — И вот сломался у меня телефон, пришлось купить новый. Стала изучать гаджет, и, как говорится, тыкала-тыкала и наткнулась на TikTok. Решила скачать и посмотреть, что за приложение.

Кот регулярно появляется в историях пенсионерки. Фото: Скриншот из видео

Баба Нина сняла одно видео, потом — второе, и понеслось… Сибирячка начала выкладывать по одному видео в день, а просмотры росли не по дням, а по часам. Вот она бегает на тренажере, а вот своего кота в прикольной маске снимает.

— Больше всего просмотров набирают видео, где я готовлю. Просят драники приготовить на камеру или беляшей нажарить. Я не против — всегда рада подарить улыбку своим подписчикам, — говорит пенсионерка. — Фурор произвело видео, где я помолилась в шпагате. Больше 90 тысяч лайков собрало.

На шпагат? Да запросто! Фото: Скриншот из видео

Подписчики восхищаются бабой Ниной. Регулярно пишут в комментариях, им бы такую бабушку — и накормит, и совет даст.

— Я недавно освоила прямые эфиры. Теперь два раза в день выхожу, болтаю со всеми. Показала подписчикам свою квартиру, кота. Да и просто даю жизненные советы, если просят, — объясняет Нина.

Пока монетизировать свой аккаунт сибирячке не удается. Да она и не стремится к этому — ей просто нравится общение.

В арсенале женщины еще нет селфи-палки, светового кольца и других новомодных блогерских наворотов. Однако Нина уже хочет приобрести штатив, чтобы можно было удобно поставить телефон.

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