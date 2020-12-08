Сотрудница новосибирского главка МВД подожгла автомобиль ребенка-инвалида и попала на видео

Автомобиль сгорел накануне 1 сентября. Фото: стоп-кадр.

История, в которую трудно поверить и найти ей хоть какое-то логичное объяснение произошла в обычном новосибирском дворе в конце августа этого года. У дома в Ленинском районе вспыхнул легковой автомобиль, принадлежащий семье с ребенком-инвалидом. Это транспортное средство было оборудовано специальным местом и подъемником для малоподвижной девочки. В результате ЧП школьница надолго оказалась заперта в четырех стенах, без возможности посещать школу, больницу и творческие кружки. Как следователи вычислили поджигательницу и зачем она навредила ребенку и без того со сложной судьбой - выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.

«МУЖ ТУШИЛ ГОЛЫМИ РУКАМИ»

ЧП случилось на автомобильной парковке прямо под окнами пострадавшей семьи 29 августа. В 11 часов вечера Алексею Батяеву позвонили соседи и сообщили, что вспыхнула их машина. Мужчина тут же прямо в нижнем белье кинулся во двор и начал самостоятельно тушить «Тойоту». Потом с ведрами воды к нему присоединилась супруга. Автомобиль хотелось спасти любой ценой, ведь это единственное средство передвижения по городу для дочери-инвалида. Настя, которая собиралась на школьную линейку, смотрела на происходящее в окно и плакала.

Настя не могла ездить в школу и на реабилитацию несколько месяцев. Фото: личный архив.

- Он сразу даже боли не почувствовал, сбивал пламя руками, думал только о том, чтобы машина полностью не сгорела, - рассказывает Наталья Батяева. – Я еще накануне заправила полный бак бензином, могло ведь и взорваться прямо под окнами и люди бы пострадали. А потом зашел домой и мы заметили, что правая рука почернела, вздулись волдыри. Врачи поставили нам в справке ожог первой и второй степени.

«Тойота» в результате пожара пострадала очень сильно. Ущерб от пожара составил более 80 тысяч рублей. Семья не может себе позволить быстро восстановить транспортное средство, так как, по словам мамы, все деньги ушли на реабилитацию Насти перед началом учебного года.

- Следователи и полицейские изъяли видео с камер наблюдения и сказали мне, что это был поджег, - говорит Ольга Батяева. – Я даже представить не могла, кому так могли насолить, чтобы нам мстили подобным образом.

Тойота с оборудованным креслом для ребенка-инвалида вспыхнула за несколько секунд. Фото: стоп-кадр.

«ДАЖЕ НЕ ПРЯТАЛАСЬ»

Следователи, занимавшиеся разбирательством по этому факту были очень удивлены, просмотрев камеры наблюдения с этого дома. На кадрах отчетливо видно, как преступница в яркой шапке с бутылкой горючей смеси подходит к авто, обливает его бензином и бросает спичку. Затем женщина уходит в подъезд.

А дальше правоохранители были просто шокированы. Преступницей оказалась сотрудница главка регионального МВД 45-летняя Евгения Г. , которая периодически ссорилась с соседями. В квартиру к подозреваемой нагрянули с обыском, в процессе которого были изъяты предметы одежды, а также жидкость для розжига.

- В рамках расследования уголовного дела было установлено, что злоумышленница является старшим специалистом по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по Новосибирской области – прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. - Было внесено представление в указанное ведомство, по результатам рассмотрения которого была проведена служебная проверка и обвиняемая была уволена с должности.

Евгению Г. арестовывать не стали. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Автомобиль стоял на парковке у подъезда и никому не мешал. Фото: личный архив.

ДЕЛО УШЛО В СУД

Остаться безнаказанной у уволенной сотрудницы МВД теперь точно не получится.

Женщина уже лишилась работы, а в ближайшее время суд может забрать и свободу.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавила Анастасия Кулешова.

У школьницы в инвалидном кресле жизнь тоже немного наладилась. Родители собрали посильную сумму с помощью благотворителей и частично отремонтировали сгоревший автомобиль, чтобы возить девочку на необходимую для жизни реабилитацию в Академгородок. Лечение Насти, которое с сентября было вынуждено прекращено, к счастью, теперь возобновилось. Семья планирует обратиться в суд с гражданским иском, чтобы взыскать с поджигательницы материальный и моральный ущерб.

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