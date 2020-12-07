Зачем валенки натирают солью? Пимокат рассказал, как выбрать главную русскую обувь и ухаживать за ней

Теперь валенки — это не скучно, а красиво и креативно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Синоптики прогнозируют к концу декабря почти 40-градусные морозы в Новосибирске. Нужно быть во всеоружии. А в такие лютые холода спасают только валенки. Многие новосибирцы уже поменяли свое отношение к этой обуви, особенно когда она представляет собой декорированные сапожки и ботиночки, с вышитыми ягодами, цветами, птицами — да чем угодно. Пимокат Иван Лапин рассказал «Комсомолке», как правильно носить валенки, какие есть нюансы в уходе за ними, и кто их создает.

Родители выбирают для своих детей самую теплую обувь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С наступлением настоящей зимы Анастасия из Нижней Ельцовки купила своим маленьким дочкам валенки.

— Сами в детстве носили, — улыбается она. — У меня самой есть — красные валенки в форме высоких ботинок. Беременная в них ходила, очень тепло. И красиво. Так что в выборе обуви для детей даже не было сомнений.

Можно быть модной и в традиционной русской обуви. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Валенки берут все, кто думает о своем здоровье. Ноги — в тепло, — вторит девушке Иван Лапин. — А для повышения иммунитета надо пропивать травяные чаи. Просторные валенки нужны тем, у кого проблемы с сосудами, а тесная обувь только усугубляет проблему.

Некоторые валенки — настоящее произведение искусства. Фото: Алена МАРТЫНОВА

При этом важно помнить, как отмечает пимокат, валенки предназначены для носки в сухую морозную погоду. Если мороз небольшой или около 0 °С, то валенки влагу впитают и будут холоднее. Будете жарить шашлыки и стоять в валенках без подошвы и галош — ноги замерзнут.

Не пачкаются и греют лучше — валенки на подошве или в сменных прозрачных галошах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Однако тем, кто ни разу не носил валенки, сложно решиться на такую непривычную обувь. Иван дал несколько советов по выбору и уходу.

Самый подходящий для зимы принт на валенках. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В каждом валенке шерсть по-разному замешана. При выборе нужно себе для начала ответить на вопрос: где и как часто вы будете их носить? Если обувать иногда, то жестко укатанная шерсть ни к чему. А для тех, кто на улице подолгу находится — на остановке ждет автобус или снег убирает — пожестче надо, то есть теплее. Когда просто прогуляться в красивой обуви — лучше мягкие брать, — поясняет он.

В тапочках, пожалуй, лучше ходить по дому, а для снежных дорог надо выбирать обувь посерьезнее. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А чтобы защитить валенки от грязи и соли, которой посыпают тротуары, стоит купить валенки на подошве или прозрачные силиконовые калоши, которые закрывают всю ступню. Это удобно и практично, заверяет Лапин.

Шерстобитка, которой раньше отбивали шерсть, весит около 14 килограммов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как выбрать цвет? Белый — он красивый, но маркий. Если иногда носить валенки, то можно его выбрать. А для регулярной носки практичнее выбрать серую или темную шерсть.

Есть и такой принт – с президентом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чистить валенки нужно на сухую: сначала высушиваем на батарее, а потом аккуратно проходим щеткой. Грязь и пыль хорошо очищаются. С белой шерстью чуть больше хлопот: при загрязнении нужно натереть мелкой солью, и она всю грязь впитает.

Можете нам не верить, но это тоже валенки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Держите лайфхак: если хотите, чтобы ноги «горели» целый день, их надо не с коридора обувать, а с батареи, — говорит Иван Лапин.

В оформлении валенок можно использовать целые сюжеты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Современные валенки уже давно перестали быть скучными. Можно подобрать себе настоящее произведение искусства: с ручной вышивкой или принтом, с искусственным мехом, с подошвой или без; сапожки или тапочки.

Каждая пара — уникальна. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Для создания такой красоты я собираю и увлекаю творческих людей — в основном, людей с ограниченными возможностями здоровья, матерей-одиночек, — рассказывает Иван. — Для них это отличная возможность подзаработать, не выходя из дома, и реализовать свой творческий потенциал: вязать, вышивать, перебирать шерсть. А главное — они заняты и приносят пользу. Например, мы работаем с Владимиром Ивановичем Овчинниковым из Верх-Тулы. Ему уже за 80. Это пимокат старой закалки, на совесть катающий валенки. С детства незрячий, но настоящий профессионал, очень добросовестный человек. Всю жизнь занимается художественным ремеслом.

За процессом создания валенок можно понаблюдать в живую. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Создать одну пару валенок— процесс не быстрый и медитативный. На женские обычно уходит полтора суток, на мужские — двое, а детские можно за день сделать.

На подготовку шерсти уходит много времени. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Шерсть перебираем несколько раз: сначала раскладываем по цвету, потом — по длине (она может отличаться, в зависимости от стрижки), а затем освобождаем от сора: тряпья, соломы, листвы, — перечисляет Лапин. — Дальше расчесываем на чесальной машинке, отбиваем хорошенько. Вот этот процесс занимает больше всего времени.

Удивительные валенки на каблуках, которые были в моде в позапрошлом веке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Особняком в коллекции Ивана Лапина стоят валенки на каблуках, которые носили 150 лет назад.

— Их обували вместе с туфлями. Тогда, чтобы заказать такие валенки у мастера, нужно было копить зарплату целый год, — поясняет Иван. — Это овечья шерсть высочайшего качества, а подошва — из кожи. Такие валенки могла себе позволить одна женщина из тысячи.

В Новосибирской области специально разводят овец, чтобы получить от них шерсть. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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