Подростки, избившие таксистку в Новосибирске, арестованы: что о них известно

Самый старший из нападашних (на фото справа) имел проблемв с законом, а его 16-летний подельник - нет. Фото: соцсети.

Следственный комитет предъявил обвинение подросткам, избившим 43-летнюю таксистку. Напомним, компания отморозков напала на женщину ночью 4 декабря, когда она сделала им замечание. Сибирячку повалили на снег, жестко пинали ногами по голове.

— По данным следствия, 4 декабря 2020 года в ночное время 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростками, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина в Первомайском районе по улице Одоевского, с целью угона автомобиля «Honda Fit», припаркованного у магазина, с силой нанесли множественные, не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля, — прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — После чего, действуя группой лиц по предварительному сговору, они неправомерно завладели автомобилем.

После задержания стало известно, что один из ребят уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей. 15-летний Тимур * буквально в конце ноября получил условную судимость за кражу. Подросток своровал бабушку банковскую карту и снял с нее все накопления. Родители парня уже несколько лет лишены родительских прав и Тимур, проживая с родственницей-пенсионеркой, был предоставлен сам себе.

Самый старший из компании — 23-летний Иван попадал в сводки в качестве «потеряшки» в декабре 2017 года. Его искали жена с младенцем на руках, полиция и волонтеры. Нашли Иван по ориентировке: его увидели на улице, все с ним было в порядке. Но жена после этой выходки с ним развелась, и парень стал искать девушек на сайтах знакомств. В свой анкете он написал: «Проживаю в Первомайском районе, работаю, живу один! Коммуникабельный, спортивный, далеко не глупый парень с большим чувством юмора, разнообразной, бурной фантазией и с уникальным мировоззрением!».

Остальные участники избиения: 16-летний Евгений. и 15-летний Денис. ранее проблем с законом не имели.

Теперь пьяной банде грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, пострадавшая женщина планирует взыскать с малолеток ущерб, причиненный ее автомобилю.

*Имена нападавших изменены.

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