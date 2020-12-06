Электроник и Сыроежкин построят в Сибири мужской монастырь: как сейчас живут братья Торсуевы

Братья Торсуевы начнут строительство в начале будущей весны. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ/ архив «КП».

Для Владимира и Юрия Торсуевых 2020 год – юбилейный: ровно 40 лет назад вышли «Приключения Электроника», которые прославили близнецов на всю страну. А еще Владимир Торсуев женился в пятый раз - его избранницей стала украинка Лилия - и ждет рождения внука. Но, как оказалось, в семье готовятся и к еще одному важному событию:

- У нас хорошие новости, несмотря на пандемию: мы будем строить мужской монастырь в Сибири. Уже получили благословение на строительство у патриарха, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Торсуев. – Мы ведь с вами уйдем, а за нас молиться будут, пока храм стоит. А я думаю, что мы построим храм, который простоит минимум 100 лет.

Брат-близнец Владимира был свидетелем на свадьбе. Фото: личный архив семьи Торсуевых.

Точное место, где именно будет находиться монастырь, актеры пока держат в секрете.

- Скажу лишь, что возведем мы монастырь вокруг храма, который находится в 40 километрах от Кемерово. Об этой деревенской церкви, которой более 200 лет, и ее настоятеле рассказал мне и брату друг-артист, и нам идея понравилась, - говорит Владимир Торсуев.

- Но почему именно Сибирь? Много же других мест, где с удовольствием приняли бы вашу помощь?

Лилия родом из Украины. Фото: личный архив семьи Торсуевых.

- Я вообще влюблен в Сибирь, да и дочь от предыдущего брака у меня живет в Красноярске – это совсем недалеко от Кемерово. Кроме того, наше творчество связано с Сибирью: наш первый большой концерт прошел именно в Новосибирске.

Строительство планируют начать весной, когда немного спадут холода. Поучаствовать в сборе средств смогут все поклонники Электроника и просто неравнодушные люди.

- Мы понимаем, что храм строится всем миром, и специально создадим сайт с нашим проектом, куда все желающие смогут перечислить средства, - объясняет Владимир Юрьевич.

Работы в храме в селе Дудино идут уже несколько лет. Фото: tver-dudino.ru

К слову, для Торсуевых это уже не первый раз, когда они помогают церквям. Они реконструировали храм Вознесения Господня в деревне Дудино Тверской области.

- Мы, конечно, не одни его восстанавливали, - говорит Владимир Юрьевич. – Конечно, работы там еще немало предстоит. Действуем так, как направляет нас Господь, и верим, что все получится.

Таким Электроника полюбила вся страна. Фото: стоп-кадр.

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