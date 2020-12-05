Электроник перед Новым годом впервые станет дедушкой

У Владимира Торсуева и его супруги Лилии скоро появится внук. Фото: предоставлено Влвдимиром ТОРСУЕВЫМ.

2020 год стал для Владимира Торсуева стал не только юбилейным (исполнилось ровно 40 лет со дня выхода «Приключений Электроника», где артист вместе с братом сыграли главные роли), но и по-настоящему счастливым. Пять месяцев назад, 4 июля, актер женился на украинке Лилии – она совсем не из актерской среды, познакомились они, когда женщина ухаживала на дому за знакомой артиста. Для Электроника этот брак стал уже пятым. И вот теперь в семье молодоженов грядет еще одно важное событие: Владимир Юрьевич скоро впервые станет дедушкой. Этой новостью он поделился с КП-Новосибирск.

Лилия родом из Украины. Фото: личный архив семьи Торсуевых.

- Моей падчерице - дочке Лили - 22 года, она должна вот-вот родить. И мы с женой сейчас очень ждем момента, когда станем бабушкой и дедушкой, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Торсуев.

- Известно уже, мальчик или девочка родится?

- Мальчик, осталось до родов уже три–четыре дня. Ориентировочно срок родов ставят на 9 декабря.

Брат-близнец Владимира был свидетелем на свадьбе. Фото: личный архив семьи Торсуевых.

- А имя уже придумали?

- Вот в это я не лезу. В семье жены принято давать детям неожиданные имена: к примеру, дочку Лили зовут Геля, есть у нас племянница Агата. Так что я даже не задумывался на эту тему – пусть мои любимые девочки решают.

Электроник и Сыроежкин - лучшие друзья и в кадре, и в жизни. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ/архив «КП».

Зато к тому, как обезопасить семью во время пандемии, особенно с учетом рождения малыша, Торсуевы относятся со всей ответственностью.

- Слава Богу, до нас коронавирус не добрался, мы соблюдаем все меры предосторожности. У меня же еще 91-летняя мама, поэтому нам болеть ни в коем случае нельзя, - говорит Владимир Торсуев. – Так что всем желаю – будьте здоровы!

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