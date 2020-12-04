В Общественной палате Новосибирской области обсудили предложение перенести начало учебного года на 1 октября

В Новосибирской Общественной палате обсудили, когда начнется учебный год. Фото: Евгения МОРЕВА

Светлана Сутягина, председатель комиссии, ознакомила участников заседания с двумя законопроектами, поступившими на рассмотрение от Общественной палаты Российской Федерации в адрес региональной палаты. Первый, и самый обсуждаемый из них, связан с переносом начала учебного года в школах на 1 октября.

Мнение о законопроекте было неоднозначным, но большинство не видят смысла принимать данный закон в нашем регионе.

- В основном такой перенос связан с тем, что во многих регионах сентябрь - еще время отдыха, погода жаркая, детям сложно учиться. Но в Сибирском федеральном округе в сентябре холодно, это время не всегда комфортно для бархатного сезона. Поэтому климатические обоснования в принятии данного законопроекта минимальны. Также при принятии данного законопроекта может возникнуть проблема при переезде ребенка в Новосибирск из города, в котором начало учебного года не перенесли. Ученик в такой ситуации может не успеть пройти этап повторения программы, с чего начинается учебный год. Другой вопрос связан с тем, будут ли совпадать детские летние школьные площадки со сдачей ЕГЭ и ОГЭ, поступлением в вузы и ссузы, - поделилась Татьяна Горбачева, заместитель председателя комиссии по вопросам образования и науки Общественной палаты Новосибирской области.

Лариса Потеряева, член комиссии по вопросам образования и науки, тоже считает, что вводить данный законопроект во всех регионах нет необходимости.

- У людей старшего поколения учебный год традиционно начинается 1 сентября. Такие изменения, как перенос даты, могут привести к негативным социальным последствиям. Если необходимость в переносе есть в каких-то конкретных регионах, то, может, и стоит принять такое положение. Но только в виде исключения и при определенных условиях. Нужно быть очень осторожным при принятии этого закона, - высказалась Лариса Потеряева.

В результате обсуждения участники посчитали нецелесообразным переносить дату начала учебного года в регионе даже в пилотном режиме.

Члены комиссии также обсудили другой проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Направлен закон на правовое регулирование просветительской деятельности в Российской Федерации.

Законопроект напрямую связан с деятельностью учителя на уроке, с тем, что он говорит и какие ценности транслирует ученикам. Просветительская деятельность не должна использоваться для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, противоречить Конституции Российской Федерации.

Но участники заседания отметили, что такой закон может негативно повлиять на деятельность учителя, привнести дополнительный контроль в работу, которого и так много. Также члены комиссии считают, что эффективно отследить просветительскую деятельность на уроке невозможно.

Все высказанные мнения, связанные с законопроектом по переносу даты начала учебного года, будут направлены в Общественную палату Российской Федерации.