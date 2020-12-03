Из банков в стройки: в какую недвижимость лучше вложить деньги, чтобы остаться в плюсе

Один из плюсов панельного домостроения - быстрые темпы без ущерба качеству.

- Несмотря на все кризисы, за последние 30 лет цена на недвижимость росла в 1,5 раза быстрее инфляции. А если учесть, что она приносит еще и арендный доход, то становится понятно, почему подавляющее большинство опрашиваемых Всероссийским центром изучения общественного мнения считают ее самым надежным способом вложения своих сбережений, - объясняет независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Важный фактор для инвесторов - скорость строительства. Панельные дома возводятся менее чем за год. Если приобретать квартиры в таком жилье на ранней стадии строительства для перепродажи или сдачи в аренду, то период их окупаемости будет намного меньше, чем, предположим, в новостройках из кирпича.

Один из сильных игроков в классе «доступное жилье» - ДК «Акация». Свой первый объект - 17-этажный панельный дом «Акация на Красногорской» - компания построила с опережением графика на четыре месяца. Жители новостройки уже получили ключи от квартир. Срок сдачи ЖК «Акация на Ватутина» - второй квартал 2022 года. Первую и вторую секции дома № 1 нового жилого комплекса застройщик планирует сдать досрочно.

- Технологии строительства панельного домостроения совершенствуются, повышается и комфортность проживания в таких домах. Кроме того, ДК «Акация» разрушает стереотип о том, что панельное жилье строится исключительно в спальных районах или на окраинах города. Проекты застройщика расположены в локациях рядом с метро и с хорошей транспортной развязкой. Как показывает практика, такие новостройки растут в цене быстрее рынка, - пояснили в пресс-службе компании.

ЖК «Акация на Ватутина» состоит из четырех 17-этажных панельных многоквартирных домов.

ЖК «Акация на Ватутина» находится в 6 минутах езды на автомобиле от площади К. Маркса. В 5 минутах ходьбы от жилого комплекса - остановка «Лыжная база», от которой ходит 20 маршрутов общественного транспорта в сторону станции метро «Площадь Маркса» (на автомобиле можно добраться всего за 6 минут), а в 5 минутах езды в другую сторону - ТРЦ «Мега» с гипермаркетами «Ашан» и «ИКЕА». Рядом с жилым комплексом выезд на Бугринский мост, который обеспечивает свободный проезд на правый берег, к центру Новосибирска.

В пределах квартала - супермаркеты, аптеки, детские сады, школы, поликлиники для взрослых и детей. Плюс, который оценят жители мегаполиса, - соседство ЖК «Акация на Ватутина» с парком культуры и отдыха «Бугринская роща» и действующей лыжной базой. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе позволят отдыхать и укреплять здоровье как детям, так и взрослым.

В настоящее время в портфеле ДК «Акация» более 60 тыс. кв. м строящегося жилья.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607, тел. (383) 388-49-87

акация54.рф

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