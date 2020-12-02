Теплые вещи - для пап-одиночек и малышей

Такие подарки согреют зимой. Фото: Евгения МОРЕВА

В центре реабилитации инвалидов «Импульс» прошла благотворительная акция для пап и детей. Отцам и малышам передали теплые вязаные вещи - для этого постарались «серебряные» волонтеры (люди старше 55 лет, для которых создан свой центр. - Прим. авт.) и просто неравнодушные люди.

- В нашем районе и городе очень много одиноких пап, которые воспитывают детей, никому не жалуются и не обращаются за помощью. Но мужчинам гораздо сложнее воплощать в себе и маму и папу - они привыкли быть добытчиками. В этом году мы поделились нашей идеей в социальных сетях, и откликнулось много неравнодушных жителей, а также наши «серебряные» волонтеры. Именно они и передали много вязаных вещей. Мы даже докупали пряжу, чтобы снабдить ею всех желающих поучаствовать в акции. Всего получилось более 300 изделий для отцов и детей, в первую очередь мы хотели подарить им тепло, - рассказала о мероприятии Лилия Гончарова, депутат Совета депутатов города Новосибирска, фракция «Единая Россия».

В общей сложности было закуплено 10 килограммов пряжи, из которой женщины и бабушки с любовью вязали варежки, носки, кофточки, шапочки. Депутаты хотят продолжить акцию и в Декаду инвалидов, и к 23 Февраля.

Депутаты и волонтеры поддержали отцов, которые сами воспитывают малышей. Фото: Евгения МОРЕВА

- Мы все наблюдаем, что даже в полных семьях мужчины более скромны в семейных делах. Поэтому и те отцы, которых мы сегодня пригласили на акцию, как правило, не обращаются за помощью. Обычно мы проводили мероприятия ко Дню матери, а в этом году решили провести акцию, посвященную отцам и детям. И я хочу сказать большое спасибо волонтерам и социально ориентированному бизнесу - всем, кто пришел на помощь в это непростое время, - поблагодарил участников акции Андрей Аникин, депутат Совета депутатов города Новосибирска, фракция «Единая Россия».

История помощи одиноким отцам в Ленинском районе началась семь-восемь лет назад. Именно тогда благодаря совместным усилиям депутатов Совета депутатов города Новосибирска и специалистов удалось передать квартиру отцу-одиночке, воспитывающему восемь детей. После этого в центре появилась идея создать клуб одиноких отцов.

- В Ленинском районе, по всем нашим данным, таких отцов оказалось около 70. А вскоре возникла идея в канун Дня матери говорить спасибо и отцам - за то, что они не бросили своих детей и продолжают о них заботиться. И мы организовали такую акцию. Благодаря социальным сетям и журналистам, которые поняли, что это не коммерческий проект, а традиционное мероприятие, откликнулось очень много людей, волонтеры, социально ориентированный бизнес. Это мероприятие, призванное действительно помочь и сказать спасибо отцам. Конечно же, хотелось бы проводить такую акцию ежегодно, - поделился Николай Тямин, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска, фракция «Единая Россия».

Сейчас несколько машин со специалистами развозят вязаные вещи по домам тем, кто не смог прийти в центр из-за работы или других неотложных дел.

- Я обращаюсь к органам социальной защиты и ветеранским организациям, чтобы они выявляли такие семьи, а мы могли бы оказать им помощь. Акция проходит не первый раз. Но так масштабно и с привлечением социально ориентированного бизнеса - впервые. Раньше этим занимались, как правило, советы ветеранов, и мы индивидуально просили их связать какие-то вещи, но такого количества изделий до этого года не было. Мы отправляли транспорт даже в Криводановку и Огурцово - люди и там вязали, а мы привозили готовые вещи в Новосибирск, - добавил Николай Тямин.