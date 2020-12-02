Новосибирские депутаты добиваются, чтобы тариф на вывоз мусора не повышали

Игорь Кудин. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

Все сибиряки хотят жить в чистом, ухоженном городе, но это не значит, что тариф на вывоз мусора должен бить по карману. Поэтому новосибирские депутаты добиваются, чтобы никакого резкого роста расценок не было. Этому вопросу и было посвящено заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска.

По инициативе фракции «Единая Россия» народные избранники подготовили обращение в федеральный ФАС по вопросу изменения тарифа на транспортировку мусора.

- Мы очень обеспокоены тем, что второй раз за год ФАС принимает решение об очень серьезном повышении тарифов: сначала - на тепловую энергию на 7,2%, теперь - на вывоз мусора сразу на 39%. Мы считаем, что такой рост не оправдан, и просим нового руководителя Федеральной антимонопольной службы взять на контроль эти вопросы и не допускать такого резкого повышения тарифов для населения. Мы рассмотрим это обращение на сессии и, если коллеги нас поддержат, направим его от Совета депутатов города Новосибирска, - прокомментировал ситуацию Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска, фракция «Единая Россия».

Совет депутатов города Новосибирска планирует и еще одно обращение. На сессии члены комиссии хотят обратиться к председателю Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву, чтобы коллеги обратили внимание на проблему, которая уже не первый год беспокоит новосибирцев, - неприятный запах на улице. Обращение инициировал Игорь Украинцев, депутат, член постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска.

Игорь Украинцев. Фото: Евгения МОРЕВА

- Сотрудничество с Законодательным собранием по этому вопросу очень важно. Рабочая группа долго и упорно трудилась с целью не только поиска потенциальных источников запаха, но и проработки вариантов избавления от него. На сегодняшний день совершенно понятно, что без областных рычагов мы с этой проблемой не справимся, потому как ряд источников находится за пределами нашего муниципального образования - города Новосибирска. В новом созыве как раз создана группа по вопросам экологии, поэтому хотелось бы договориться о совместных действиях относительно не только поиска, но и потенциальной ликвидации этих неприятных запахов. В федеральном законодательстве есть бреши, касающиеся возможных санкций предприятиям, которые допускают такие моменты. Думаю, совместными усилиями нам удастся наладить работу и избавить город Новосибирск от неприятного шлейфа, особенно в преддверии крупных мероприятий, - считает депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев.

Новосибирцы инициативу депутатов поддерживают, ведь никто не хочет зажимать на улице нос из-за неприятного запаха. И уж тем более если семья выходит на прогулку вместе с детьми. Так что инициатива эта нужная и своевременная.

КСТАТИ

Больше зеленых зон!

По информации Института градостроительного правления, выполнена карта местного значения в области рекреации и массового отдыха, на которой обозначены все объекты благоустройства и озеленения, зафиксирована их площадь. Всего таких объектов - 266.

В проекте Генплана Новосибирска также предусмотрено 22 километра благоустроенных набережных, в зоне пешеходной доступности этих объектов будут проживать 62 процента жителей Новосибирска. Предусмотрено строительство 122 километров общественных пространств вдоль улично-дорожной сети, как магистральной, так и не магистральной. Зона рекреационного назначения составит 13 884 гектара, в пешеходной доступности от этой зоны будут проживать более 80 процентов жителей Новосибирска.