136 новых детсадов и 77 школ: как изменится Генплан Новосибирска

Игорь Титаренко. Фото: Евгения МОРЕВА

В Новосибирске прошло заседание постоянной комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов города Новосибирска. Главный вопрос, который обсуждали, - внесение изменений в Генеральный план Новосибирска.

Почему это было необходимо? Базовый документ территориального планирования города впервые был утвержден Советом депутатов города Новосибирска в 2007 году. В течение 13 лет в этот документ не было внесено существенных изменений, однако в Новосибирске очень активно развивалась строительная отрасль, увеличилась численность населения, в том числе за счет притока населения из соседних регионов. Если изначально освоение окраинных территорий предполагалось в меньшем объеме, то сейчас приоритеты поменялись.

Основное внимание во время обсуждения было сконцентрировано на объектах социальной сферы, особо важных для горожан. Прежде всего Генплан должен учитывать строительство новых школ и детсадов, об этом рассказал Алексей Нестеркин, главный архитектор проекта МБУ Новосибирска «Институт градостроительного правления».

- В соответствии с требованием Градостроительного кодекса РФ утверждаемая часть Генерального плана в законодательном порядке должна содержать сведения в том числе об объектах образования. В настоящее время мы уделили большое внимание разработке отдела «Об образовании», в том числе выполнены отдельные карты, на которых отображены все объекты сферы образования, требующие реконструкции или нового строительства, - поделился Алексей Нестеркин.

Самое большое количество площадок для размещения образовательных учреждений предусмотрено в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах Новосибирска. Именно здесь планируется наибольший прирост населения в течение ближайших 10 лет. Всего до 2030 года предусмотрено строительство 136 объектов и реконструкция 23 объектов дошкольного образования. А это значит, что 29,3 тысячи малышей получат места в детсадах.

Но и это не все: школы тоже не останутся без внимания. Запланировано строительство 77 объектов и реконструкция 36 объектов - они примут 71,6 тысячи школьников.

Игорь Титаренко, председатель постоянной комиссии по образованию и социальной политике Совета депутатов города Новосибирска, фракция «Единая Россия», отметил, что в этом вопросе удалось найти взаимопонимание с городскими властями.

- Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска сейчас здраво реагирует на замечания депутатского сообщества о том, что на некоторых территориях должны быть образовательные учреждения. Мы должны это закрепить Генпланом, потому что понимаем, что жилая застройка уже давно на несколько шагов опережает муниципальную социальную сферу, поэтому практически все замечания, которые сейчас подаются в Генеральный план, учтены. Есть небольшие недочеты, которые, я думаю, в ближайшее время будут учтены, - уверен Игорь Титаренко.

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Другой вопрос, который обсудили на заседании, - организация школьного питания.

- Сейчас, как и раньше, вопросов по теме школьного питания много. Это доставка обедов в те школы, в которых питание не организовано, разогревание еды, ее качество. Поэтому в прошлом созыве часть экспертной организации и депутатская коллегия решили создать рабочую группу по этому направлению. Она действительно актуальна, именно с ее помощью мы будем обсуждать моменты, касающиеся организации питания, и ставить вопросы. Планируется проводить выезды на комбинаты питания, в образовательные учреждения, беседовать непосредственно с теми, кто пользуется этими услугами, - прокомментировал данный вопрос председатель постоянной комиссии по образованию и социальной политике Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко.