Депутат, переболевший коронавирусом, помогает поликлинике в благодарность врачам

Александр Мухарыцин объяснил, как пользоваться дозатором. Фото: Анна ПАШАГИНА

Александр Мухарыцин, депутат Совета депутатов города Новосибирска, фракция «Единая Россия», посетил Городскую клиническую поликлинику № 2. Сибиряк приехал с полезными подарками: привез антисептик, дозаторы и медицинские маски - вещи, крайне необходимые для врачей. О том, насколько такая поддержка важна для медиков, - в нашем материале.

Подарил маски из бязи

11 часов утра, а в Городской клинической поликлинике № 2 десятки пациентов. Эта поликлиника обслуживает МЖК, Плющихинский жилмассив, район Гусинобродского тракта. Ежедневно больше 50 тысяч пациентов приходят к медикам и просят то направление на анализы, то больничный.

- Нам очень помогают волонтеры, которые развозят терапевтов на своем личном транспорте. Нагрузка на поликлиники сейчас очень большая. Пациентов стало в несколько раз больше. Наряду с коронавирусом никто не отменял и сезонные болезни, - говорит Маргарита Евгеньевна Скоблякова, заведующая вторым поликлиническим отделением Городской клинической поликлиники № 2.

Ежедневно врачи тратят по несколько масок и регулярно обрабатывают руки и рабочую поверхность антисептиками, чтобы не заболеть и всегда быть в строю. Сегодня медикам нужна помощь и поддержка не только от жителей города, но и от властей.

На протяжении всей пандемии Городской клинической поликлинике № 2 помогает депутат Александр Мухарыцин. В первую волну COVID-19 сибиряк не только поддержал врачей, но и обеспечил масками ветеранов, пенсионеров и многодетные семьи своего округа.

- Мы раздали тогда 15 тысяч многоразовых масок из бязи. Ткань хорошая, плотная, легко утюжится. Мы их шили специально на заказ, - рассказывает Александр Мухарыцин, депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Депутат привез в клинику тысячу масок и 5 литров антисептика. Фото: Анна ПАШАГИНА

1000 масок и 5 литров антисептика

В Городскую клиническую поликлинику № 2 Александр Мухарыцин привез 5 локтевых дозаторов для антисептика, 5 литров самого антисептика и тысячу масок. Антисептик установят в холле и на этажах, а вот средства защиты пригодятся медикам.

- Мы вручаем эти подарки поликлинике, чтобы врачи были защищены. В этой поликлинике я обслуживаюсь больше 30 лет, поэтому она для меня уже родная, - добавляет депутат.

Как оказалось, Александр Михайлович сам переболел коронавирусом. Сибиряк лежал в больнице и видел, насколько сложно сейчас приходится врачам. И уверен, что в первую волну не было такого потока зараженных коронавирусной инфекцией, как во время осенней вспышки.

- На сегодняшний день произошло увеличение числа заболевших. Скорее всего, это из-за того, что люди перестали соблюдать элементарные меры безопасности - носить маски, мыть руки. Ведь мы сами должны быть предельно осторожны и не распространять заразу, - считает Александр Мухарыцин.

Врачи с радостью приняли подарки от депутата. Совсем скоро они установят новенькие дозаторы, наполнят их антисептиком и будут напоминать людям, что нужно регулярно обрабатывать руки.

- Весь наш коллектив благодарен Александру Михайловичу за поддержку и помощь в такое сложное для нас время. Этих запасов должно хватить надолго, - отмечает заведующая поликлиникой.

А Александр Михайлович дает всем сибирякам самые простые, но полезные советы на время пандемии:

- Мойте руки, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и будьте здоровы!