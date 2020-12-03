Стало известно, где была мама четырехлетней девочки, которую медсестра швыряла в новосибирской больнице

Медсестра предстанет перед судом за издевательства над ребенком. Фото: стоп-кадр.

Неожиданное продолжение получила история с четырехлетней девочкой, которую медсестра хватала за волосы и швыряла на кровать в новосибирской туберкулезной больнице. Напомним, все происходившее сняла на видео женщина из соседней палаты. Она выложила ролик в соцсети, в дело вмешались следователи и уполномоченный по правам ребенка. Против медика-садистки возбудили дело, а еще стали разбираться, как малышка из цыганской семьи оказалась одна в отделении. Бабушка девочки сначала говорила, что ее родители находятся на лечении во взрослом отделении туберкулезной больницы, но оказалось, что это не так.

- Опека нашла маму девочки в селе в Новосибирской области: у нее там многодетная семья, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области. - Зачем бабушка сначала вводила всех в заблуждение - непонятно. Но мать действительно редко навещала ребенка, когда девочка жила у бабушки. Вспышка туберкулеза, из-за которой девочка оказалась в больнице, произошла именно у бабушки в квартире.

Однако лишать родительских прав маму девочки никто не собирается.

- Сейчас она передает памперсы ребенку, звонит в больницу и узнает, какое состояние у девочки, - объясняет Надежда Николаевна.

Тем временем расследование жестокого обращения с детьми в туберкулезной больнице взяла на на контроль Генеральная прокуратура РФ.

- Выяснилось, что большинство детей длительное время находились в стационаре без законных представителей, персонал зачастую действительно грубо обращался с ними и применял физическую силу, - пояснили в ведомстве. - В апреле 4-летнюю девочку поместили в учреждение без согласия законного представителя, мать ее не навещала. Кроме того, несмотря на неоднократные жалобы граждан о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям, областной минздрав с 2016 года не провел ни одной плановой проверки больницы.

По итогам прокурорской проверки в адрес регионального министерства и главного врача больницы внесены представления. Двум медсестрам-садисткам предъявили обвинение по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Их дела 3 декабря были переданы в суд.

А в самой больнице в детских палатах установят камеры, чтобы можно было наблюдать, что происходит с малышами.

- Кроме того, в больнице появится должность воспитателя, который будет зниматься детьми, - пояснила Надежда Николаевна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ещё одна жертва: родители семилетнего мальчика требуют наказать медсестру из новосибирской туберкулезной больницы, где произошел скандал

На видео попало, как женщина ударила по голове ребенка, который не спал во время сончаса (подробнее).

«Ребенок рыдал и забивался под кровать»: медсестра поднимала за волосы и швыряла девочку в новосибирской больнице

Видео с издевательствами над малышкой сняла одна из мам, оказавшаяся вместе с детьми в соседней палате (подробнее).

Новосибирская медсестра объяснила, почему швырнула ребенка на кровать: публикуем ее версию

Тем временем против женщины может быть возбуждено уголовное дело. От работы медик отстранена на время расследования (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru