Чаще всего людей сбивают на площади Калинина, а машины бьются на улице Г. Колонды: главный гаишник Новосибирска ответил на самые популярные вопросы

Глава ГИБДД заявил, что площадь КАлинина - одно из аварийных мест. Фото: АСТ-54/ Ксения ПОЛТОРАНИНА.

Сколько, где и почему чаще всего происходят аварии в Новосибирске? Какие нарушения чаще всего совершают водители такси? Как автомобилисту за 10 минут оформить ДТП и не ждать сотрудника ДПС? На эти и другие вопросы в среду, 2 декабря 2020 года, отвечал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

— Декабрь — январь 2019/20 года. Аномально снежная погода. Пандемия. Настроение у людей тревожное. Как-то повлияли эти факторы на статистику ДТП в Новосибирске?

— Текущий год действительно был непростой. И в итоге мы сегодня имеем 1988 дорожно-транспортных происшествий, которые произошли за 11 месяцев этого года. В этих происшествиях 252 человека погибли, а 2396 — пострадали. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество пострадавших в Новосибирской области уменьшилось на 5 человек, количество погибших удалось снизить на одного человека.

— Каковы основные причины аварий?

— Виды ДТП распределяются следующим образом: порядка 40% — столкновения, 35,5% — наезды на пешеходов, порядка 6% — наезд на препятствие, около 3,5% — наезды на транспортные средства. А если уточнить, из-за каких нарушений произошли ДТП, то 19% — проезд перекрестков, когда водители проезжают на запрещающий сигнал светофора, не соблюдают очередность, 13% — проезд пешеходных переходов, когда не пропускают пешеходов и 10,5% — движение по встречной полосе.

— Можете назвать места концентрации ДТП?

— Прежде всего это пересечение Красного проспекта с улицей Г. Колонды. На площади Калинина чаще всего происходят наезды на пешеходов. Также аварийными являются перекресток улицы Державина с Красным проспектом и пересечение улицы Советской и Красного проспекта. В 2019 году было 46 мест концентрации ДТП, в этом — снизилось до 24. В городе было 38 таких мест, стало 19.

— Площадь Калинина была одним из объектов федеральной программы «Безопасные и качественные дороги — 2019». Странно слышать, что там очаг аварийности остался.

— Он не остался, а переместился. Если раньше аварийным участком была вся площадь Калинина, то сейчас — в сторону центра на выезде. И там совершают именно наезды на пешеходов. Сейчас прорабатывается вопрос и с мэрией, и министерством транспорта НСО для того, чтобы по-другому организовать там работу светофоров либо как-то изменить организацию дорожного движения, чтобы исключить этот вид ДТП.

— Расскажите, как в городе обстоят дела с «умными» светофорами.

— В Новосибирске развивается система автоматического регулирования дорожного движения. Имеется в виду, что светофоры, которые стоят на перекрестках, будут работать в зависимости от трафика. Пока охватили только центр города, сейчас они действуют в тестовом режиме, но думаю, что дальше все это будет работать лучше и проще.

Андрей Маерчук (слева) и автообщественник Вячеслав Ашурков в студии Радио «КП». Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— Как боретесь с нарушителями-таксистами? Много ли их у нас в городе? И какими правилами пренебрегают новосибирские таксисты?

— Согласно статистике последнего рейда, мы привлекли к ответственности 443 водителя такси. Нарушения различные: и превышение скоростного режима, и нарушения правил разметки, пользования ремнями безопасности. Мы привлекли 22 водителя за работу в такси без специального разрешения. Штраф для водителя за это нарушение — от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей и для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

— Порой жителям Новосибирска приходится часами ждать инспекторов, чтобы составить протокол аварии. Люде недовольны. Хватает ли сотрудников? Может, есть какие-то другие варианты оформить аварию, не дожидаясь специалистов часами?

— Каждый день на службу заступают порядка 20 — 23 экипажей. И мы понимаем, что при ДТП, которых в городе происходит до 160 в сутки, не получается перекрыть все места, где происходят аварии. И эти ДТП не растянуты во времени, они происходят практически одномоментно. 50 автомобилей стукнулись в течение одного часа — и их все надо оформить. Расскажу, как автомобилист может поступить, когда произошло столкновение с материальным ущербом. Первое: самостоятельно оформить европротокол, обратиться в страховую компанию и получить возмещение установленным образом (если имеются два участника, очевидна вина и ущерб не превышает 100 тысяч рублей). Второе: позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции, самостоятельно оформить ДТП, убрать автомобили с места, не создавать заторовую ситуацию и прибыть в этот же день на ближайший пост ДПС либо в дежурную часть полка дорожной службы (касается только аварий в городе) и там дооформить аварию. Водителю выдадут все необходимые документы. Третье: дождаться сотрудников Госавтоинспекции, которые приедут и будут рассматривать ДТП на месте.

— Весной при выходе из трамвая погиб журналист Антон Лучанский. На большой скорости его сбил автомобиль. После этого резонансного случая были ли приняты какие-то меры по обустройству трамвайных остановок?

— В отделе ГАИ города существует подразделение — так называемые госинспектора дорожного надзора, которые обследуют дороги в каждом районе города. В результате было выявлено 63 нарушения, которые касаются остановочных трамвайных пунктов. Были выданы предписания по всем остановочным пунктам, семь руководителей были привлечены к административной ответственности.

— Андрей Николаевич, а много у нас автомобилей в городе? Не перестали ли люди покупать машины?

— На 1 января 2020 года было зарегистрировано 1 164 125 транспортных средств. Из них легковых — 939 504, грузовых — 118 тысяч, автобусов — 11 900 и мототранспорта — 41,5 тысячи единиц. За 11 месяцев этого года количество автомобилей увеличилось практически на 11 тысяч. Образно говоря, каждый месяц в регионе добавляется по тысяче авто.

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