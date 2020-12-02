Прототип вакцины от ВИЧ испытали на клетках мартышек: вирусолог объяснил, когда будут прививать людей

До того, как препарат появится в больницах, может пройти несколько лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в новосибирском центре вирусологии «Вектор» разработали прототип вакцины от неизлечимой на данный момент болезни – ВИЧ. Мы попросили рассказать о ноу-хау Александра Шестопалова, профессора, доктора биологических наук, заведующего лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). Он сам работал на «Векторе», когда начали разрабатывать прототип этой вакцины.

В ЧЕМ БЫЛА СЛОЖНОСТЬ И НА КОМ ИСПЫТЫВАЛИ?

- Разработки вакцины от ВИЧ на «Векторе» начались более 10 лет. Рассматривались три возможных варианта препарата, в основе которых лежал рекомбинантный белок – создавали его искусственно, в природе такого не существует, - рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов. – Сложность разработки состояла в том, что сам ВИЧ поражает иммунную систему человека, а любая вакцина, наоборот, направлена на то, чтобы защититься от вируса с помощью иммунной системы, то есть стимулировать ее. А это – два взаимоисключающих момента. И этот момент нужно было обойти как раз с помощью рекомбинантного белка.

- В чем его особенность?

- Нужно было создать такую белковую структуру, которая с одной стороны отражала бы антигенные детерминанты вируса, с другой стороны была бы безопасна и не наносила вред иммунитету. То есть сам белок – неинфекционный, он только обладает свойствами, необходимыми для защиты и создания иммунитета. И это на «Векторе» удалось. Испытывали препарат на разных культурах клеток – например, культуре клеток Vero, принадлежащих мартышке.

- Но если вакцина создает иммунитет, то значит ли это, что она может полностью победить болезнь?

- Все зависит от стадии заболевания. В принципе, вакцина – это препарат, который вводится здоровым людям, чтобы они не заразились. К примеру, медицинским работникам, которые контактируют с ВИЧ-положительными и рискуют заразиться через кровь. Но если болезнь в самой начальной стадии, то не исключено, что вакцина сможет не только подавить вирус, но и полностью избавиться от него. Пока рано говорить, конечно. Это станет понятно во время дальнейших испытаний.

- Как думаете, когда вакцина попадет в больницы? Когда станет доступна людям?

- Надо понимать, что прототип – это не сама вакцина. Это опытный образец, эффективность и безопасность которого еще только будет доказываться. От прототипа до вакцины может, если повезет, пройти год, а, может, и несколько лет. Не быстрый процесс.

«СНИЗИТ ВИРУСНУЮ НАГРУЗКУ У БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Конечно, до начала вакцинации еще далеко, но врачи ждут появления такого препарата. В их числе - Дмитрий Капустин, руководитель подразделения ГБУЗ НСО ГИКБ № 1 «Центр по профилактике и борьбе со СПИД».

- Идеальная вакцина от ВИЧ должна полностью подавлять вирус. То есть когда вирус попадает в организм, он должен быть полностью нейтрализован антителами, которые образовались после введения вакцины. В течение последних 30 лет ученые со всего мира бьются над этой проблемой в связи с тем, что вирус ВИЧ очень изменчив, как и любой вирус – к примеру, как тот же COVID-19. Плюс еще происходит мутация вируса уже внутри человека на фоне приема антиретровирусной терапии. И это очень сильно затрудняет разработку вакцины. Потому что может быть такое: к одному типу вируса разработали вакцину, антитела защищают от него, но если человек заражается другим типом вируса, то вакцина теоретически может ему не помочь. Я думаю, принцип вакцины, которая разрабатывается на «Векторе», как раз и состоит в том, что уникальный белок защищает от всех мутаций вируса. И если эта вакцина пройдет все испытания, то ее можно ставить всему населению, и с помощью ее мы можем остановить распространение ВИЧ. Это, думаю, мечта любого врача.

- А если эту вакцину ввести зараженному человеку? Какой эффект она будет иметь?

- Тут должен быть очень грамотный подход со стороны ученых. Разработанный рекомбинантный белок не обладает свойствами патогенности, вакцина в крови организме больного человека позволит выработать те антитела, которые подавили ВИЧ. А значит, поможет снизить вирусную нагрузку на организм. То есть человеку не нужно будет постоянно принимать лекарства, а, допустим, раз в несколько месяцев ставить вакцину. Это значительно повысит качество жизни человека.

- Но о полном излечении речь не идет?

- Думаю, все-таки нет. ВИЧ создает в организме человека «депо» - места, где он себя прекрасно чувствует и где до него не может добраться ни один современный препарат – к примеру, в лимфатических узлах, в различных органах. И нейтрализовать его нужно именно до того, как он начнет внедряться в клетки и создавать эти депо. Иначе даже если вирус будет уничтожен в крови, у него будет неопределяемая вирусная нагрузка, в депо он сохранится. А значит, человек будет болен.

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