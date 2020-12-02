Застройщик свечки на улице Красноярской честно ответил на претензии протестующих жильцов

Забор вокруг будущей высотки «удивил» жителей близлежащих домов. Фото: Михаил ДОКУКИН

В сентябре в Челюскинском жилмассиве Новосибирска рядом со старыми «панельками» на месте бывшей шоколадной фабрики появился забор. За ним в ближайшее время развернется стройка, по поводу которой наделала шума небольшая группа местных жителей. Жильцы домов советской застройки явно не ожидали такого соседства и начали выражать недовольство. Корреспондент КП-Новосибирск пообщался и с местными жителями, и с застройщиком. Подробности в нашем материале.

Что строят?

На месте кондитерской фабрики «Шоколадная страна» в центре Железнодорожного района может вырасти высотка. Разрешение на строительство 14-этажного жилого дома и двухэтажной парковки в июле 2020 года получило ООО «Енисей». Согласно проекту в доме будет 130 квартир. Также в здании предусмотрены офисные помещения, подземная двухэтажная парковка на 72 автомобиля. Как отмечает застройщик, уже продано порядка 40% жилья.

По данным агентства недвижимости «Жилфонд», уже сейчас на продажу выставлены 58 квартир стоимостью от 4 миллионов 741 тысячи (за «двушку» площадью 50 «квадратов») до 8 миллионов 452 тысяч (за четырехкомнатную площадью 103 квадратных метра) рублей.

Чего боятся соседи?

Жители соседних домов переживают, что с возведением новостройки днем в их комнатах станет темнее, поскольку бетон солнце не пропускает. Люди полагают, что нормы инсоляции (облучение поверхностей солнечным светом. - Прим. ред.) при проектировании высотки все-таки нарушены. А еще обеспокоены тем, что после того, как новостройку сдадут, парковок не останется вовсе. И задаются вопросом: выдержат ли имеющиеся коммуникации нагрузку с учетом нового здания?

Активисты, выступающие против застройки, негодуют по поводу увеличения коэффициента плотности застройки земельного участка с 2,5 до 2,75.

Противники появления высотки общаются в чате, выходят на митинги.

Жители дома № 8/1 по улице Железнодорожной рассказывают, что после того, как строители начали демонтировать здание шоколадной фабрики, во многих квартирах треснули стены.

- В процессе демонтажа здания сначала рухнула одна стена, обесточив половину жилмассива, потом - другая, устроив небольшое землетрясение всему дому № 8/1. На детской площадке было полно обломков, - утверждает Алина Еремина. Она живет в этой «панельке» вместе с дочерью и мужем.

Сосед Алины по дому Виталий Дубровский проводит журналисту «Комсомолки» экскурсию и демонстрирует отошедший от основания козырек подъезда.

Житель дома по адресу Железнодорожная 8/1 Виталий Дубровский уверен, что процесс строительства идет с нарушениями. Фото: Михаил ДОКУКИН

- Наш дом 1982 года постройки просто не выдерживает, - сетует мужчина.

По его словам, экспертизу состояния здания застройщик начал проводить уже после того, как жильцы рассказали о плачевном состоянии дома.

Появится дом, а дальше что?

На прошедшей в «Комсомолке» пресс-конференции застройщика Татьяна Иванкова (живет в доме № 10 по улице Железнодорожной) выразила беспокойство состоянием проезда между домами 8 и 8/1, а также заинтересовалась благоустройством и освещением прилегающей территории, на что получила однозначный ответ руководителя группы компаний «Сибмонтажспецстрой» Анатолия Павлова.

- С помощью администрации Центрального округа мы собираем пожелания жильцов, которые хотим объединить в общий рабочий проект, чтобы можно было его реализовать. В частности - восстановление зеленых насаждений. Мы очень много внимания уделяем зеленым насаждениям в комплексах, которые вводим в эксплуатацию, а также на прилегающих территориях, к которым не имеем никакого отношения. Наша компания всегда охватывает озеленением прилегающие территории и работает над посадкой крупномеров, - заверил девелопер.

Он добавил, что после окончания строительства будет проведено ландшафтное освещение.

Так откуда все-таки щели?

Чтобы узнать позицию застройщика, корреспондент «КП» отправился в офис «Сибмонтажспецстроя» и задал Анатолию Павлову ряд вопросов, которые интересуют активистов.

По словам руководителя компании, щели на подъездных козырьках образовались еще до того, как застройщик начал осваивать земельный участок.

Павлов Анатолий Павлов рассказал корреспонденту «Комсомолки» свою версию появления трещин в доме. Фото: Михаил ДОКУКИН

- По просьбам жителей близлежащих домов мы проводим обследование зданий. Деформациям, которые наблюдаются у этого дома, уже достаточно много лет. Соответственно, мы к этому не имеем никакого отношения и результаты обследований это подтвердят, - сказал Анатолий Павлов.

По поводу нарушения норм инсоляции глава строительной компании заявил, что в компании «Сибстройсервис» была заказана экспертиза, которая подтвердила, что несущая способность возводимого здания и инсоляция в норме.

- Без этих расчетов невозможно получение разрешения на строительство. Поэтому сомнения в правильности расчетов абсолютно беспочвенны, - добавил он.

Что говорит закон?

Также Анатолий Павлов сообщил, что изменение коэффициента плотности застройки применяется как страховочный вариант, если проектировщики не укладываются в нормативный коэффициент.

- Поскольку закон позволяет изменить этот показатель в пределах 10% по заявлению собственника земельного участка, мы этим воспользовались, - пояснил застройщик. - Но по факту, если пересчитать коэффициент полезной площади, он находится в нормативной отметке. Градостроительные нормативы меняются раз в полугодие, как же за ними успеть…

Анатолий Павлов отметил, что стройку, на которую абсолютно законно выдано разрешение на строительство, остановить нереально.

- Все ответы прокуратуры говорят о том, что стройка законна, - заявил Анатолий Павлов.

Мы отдали ответы из прокуратуры и другие документы, которые запросили у Анатолия Павлова, на анализ юристу в области строительного и гражданского права. Ответ мы опубликуем.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.