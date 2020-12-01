Будет отрабатывать: сибирского мэра-взяточника досрочно выпускают из колонии

Суд сделал Илье Потапову послабление. Фото: Влад КОМЯКОВ

Бывший мэр Бердска — города под Новосибирском — выходит на свободу. Илья Потапов шесть лет отсидел за взятку, срок получил по суду еще больше, но в итоге добился смягчения наказания.

Потапова задержали после двух лет власти. Фото: оперативная съемка.

«ЗАХОТЕЛОСЬ НОВОГО И СВЕЖЕГО»

Победа молодого коммуниста в очках была для сибирских выборов маленькой сенсацией. Во-первых, Илье Потапову едва исполнилось 35 лет. Во-вторых, соперничал он с кандидатом от партии власти. Но вот заканчивается подсчет голосов, и избирком объявляет: у Ильи Николаевича — 60% голосов! Выпускнику мехмата Новосибирского госуниверситета и программисту СО РАН достается во власть Бердск — город в сто тысяч жителей.

— Состоялось голосование за то, чтобы власть, наконец, стала ближе к людям, за решение старых проблем. Ну и весна — людям захотелось нового, свежего, — давал он интервью, отметив победу.

Видимо, и молодому мэру захотелось нового и свежего. Спустя два года после выборного триумфа его вяжут на взятке! Союзники Потапова не верили: «подождите, наверняка это — подлог, фальсификация». Но вскоре правоохранители выдали видео, и тут уже не откреститься: действительно взял деньги.

За встречей мэра и депутата наблюдали оперативники. Фото: оперативная съемка.

Теплым апрельским днем на теплоходе «Ремикс» мэр с удовольствием принял от депутата Илющенко 3 миллиона рублей. Депутат, оказалось, и предупредил правоохранителей, что градоначальник требует с него мзду за выделение земли под строительство. Просил больше, а в этот день Илющенко принес первый транш.

У следствия возникли и другие претензии к Потапову, которому в итоге дали 10 лет строго режима. А еще выписали штраф в полмиллиарда (!!!) рублей.

За два года власти у программиста не набралось заслуг ни на один плакатик «ЯМы Потапов». Избиратели быстро предали мздоимца забвению.

Бывший мэр напомнил о себе лишь теперь.

Выплачивать долг еще долго.

А ДРУГИМ ПРЕЖНЮЮ РАБОТУ ВОЗВРАЩАЮТ

«Потапову И.Н. заменена неотбытая часть наказания, назначенного приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 01.04.2015 года, в виде лишения свободы на исправительные работы сроком 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 20% в доход государства», — постановил суд Октябрьского района Новосибирска.

Исправительные работы (не путаем с обязательными и принудительными) — это обычный труд за зарплату. Но с условием, что ее часть (для Потапова — 20%) будет отходить государству. Закон позволяет отрабатывать такую повинность на прежней должности — что была у преступника до судимости. Но в случае бывшим мэром такого, конечно, не будет.

А что касается его расчета с государством, то двадцатью процентами от зарплаты Потапов не отделается. Судя по данным от судебных приставов, свой штраф мздоимец не выплатил. Ну, во всяком случае — не полностью.

«Уголовный штраф за коррупционное преступление, как дополнительный вид наказания: 499 858 324.19 рублей», — записан должок в базе ФССП.

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