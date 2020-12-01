«Сунули мне деньги и попросили выйти»: в Новосибирске скорая высадила на улице больного с коронавирусом и открытой формой туберкулеза

Дмитрия Орлова с коронавирусом и туберкулезом с коронавирусом отправили домой пешком. Фото: Алена Мартынова/личный архив героя

34-летний житель Новосибирска Дмитрий Орлов борется с туберкулезом — у него открытая форма. Четыре месяца мужчина лечился в тубдиспансере в ожидании операции.

— Мне должны установить клапан в легкое. Для этого меня повезли в Институт туберкулеза, который находится в Мочище. Госпитализировали в отделение, где лежат больные коронавирусом. Тогда я этого не знал. Мне сказали, такой порядок, надо проверить, есть ли у меня инфекция. Там я, как считаю, и подхватил ее. Ковид подтвердился. Меня повезли тогда в больницу на улице Вавилова, в коронавирусный госпиталь. Но там стали возмущаться, говорить, что мест у них нет, отказали в госпитализации, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

В итоге новосибирца и еще одного мужчину скорая довезла до площади Калинина и, по словам Дмитрия, высадила.

— Сказали, чтобы домой добирались дальше сами. Я им говорю, что денег с собой даже не взял. Мне сунули 50 рублей и попросили выйти, все, — рассказал КП-Новосибирск мужчина.

По словам Дмитрия, он живет в комнате семейного общежития вместе с бабушкой, женой и 10-летним сыном. Вокруг еще много посторонних людей. С таким диагнозом, как у него, нужно находиться в изоляции. И уж точно не кататься на общественном транспорте.

Новосибирец рассказал, чтобы не заразить родных и соседей, он посуточно снял квартиру. Жил в ней 6 дней, пока не закончились деньги. Что делать теперь, семья Орловых не представляет.

Операцию мужчине не сделают до тех пор, пока тест не покажет отрицательный результат на коронавирус. В поликлинике пообещали на днях прийти взять новый мазок.

О скандальной ситуации уже узнали в территориальном Росздравнадзоре. Там вопросы возникли не к скорой, а к больницам, которые отказались принять пациента. И вообще вопросы к протоколу лечения и госпитализации таких людей.

— Инициированы проверки двух больниц. Также в ходе проверок будет рассмотрен вопрос правильности организации медицинской эвакуации пациентов с данными патологиями, — говорится в сообщении ведомства.

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