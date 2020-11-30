«Правильно, что нас наказали»: министра культуры Новосибирской области лишили премии за то, что вышла на сцену без маски

Фотосессия проходила без масок и социальной дистанции. Фото: Журнал "Leaders today"

Новосибирский губернатор Андрей Травников пообещал лишить премии местного министра культуры за то, что она вышла на сцену без маски. Наталья Ярославцева награждала работников культуры во время премии «Короли Изящных Искусств-2020», организованной модным журналом Leaders Today, мероприятие проходило на сцене филармонии. Обнимала всех, не соблюдала дистанцию, а потом еще и фото в соцсетях появились... Посмотрел их и Андрей Травников и поставил жирный устный дизлайк. На аппаратном совещании 30 ноября глава региона устроил публичную выволочку ответственным за мероприятие чиновникам.

— В филармонии прошло некоторое мероприятие, можно назвать его сбором некоторых любителей изящных искусств и высокой моды. Сегодня мы должны культивировать главную моду - это на соблюдение мер санитарной безопасности. А это мероприятие прошло с грубым, я бы даже сказал, с вызывающе демонстративным нарушением: без масок, без соблюдения социальной дистанции, да еще с демонстрацией фотографий в социальных сетях и СМИ, — критически отметил Андрей Травников.

Под горячую руку губернатора попали Министр культуры региона Наталья Ярославцева и директор филармонии имени Каца Александр Бочарников.

— Конечно, я закрывать глаза на этот инцидент не могу и не буду. Единственное — мы не станем нагружать лишней работой суды и надзорные органы, — резюмировал Андрей Травников и распорядился привлечь к дисциплинарной ответственности всех виновных. И лишить части премии чиновников.

Вероятнее всего, Наталья Ярославцева получит выговор и получит не полностью предновогоднюю зарплату. Министр культуры, конечно, расстроилась, но рассказала свою версию произошедшего.

— В зале все люди сидели в масках, — прокомментировала КП-Новосибирск Наталья Ярославцева. — Они (работники культуры) вышли все на сцену фотографироваться, как это всегда бывает. Но любят люди фотографироваться без масок... Они понимают, что надо в масках, но они это сделали и выложили в сети... Губернатор правильно наказал всех. Я там присутствовала, за это тоже наказана.

Мы внимательно изучили страницу в социальных сетях редактора модного журнала Ольги Зоновой и кроме снимков с нарушениями нашли там фотографию девушки, встречающих гостей на входе с медицинскими масками рядом с баннером «Мы заботимся о вашей безопасности». Выходит, маски зрителям и участникам премии все-таки выдавали.

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