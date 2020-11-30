Топ трешек в «Цивилизации»

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

«Цивилизация» - новый жилой комплекс, всего за полтора года преобразивший не только внешний вид, но и концепцию Калининского района Новосибирска. Первая очередь ЖК сдается уже вот-вот, в декабре 2020-го. Мы побывали на объекте, чтобы выяснить, какие квартиры еще можно купить в жилом комплексе и что интересного сулит «Цивилизация» будущим жильцам.

Фото: Денис Винокуров.

Фото: Денис Винокуров.

«Цивилизация» как образ жизни: двор без машин, колясочные, ЗОЖ

Жить цивилизованно - что это значит? В первую очередь - жить в цивилизованном, комфортном и современном пространстве, которое создано с уважением к человеку. Название «Цивилизация» - не случайное.

Здесь позаботились о самых разных потребностях будущих жителей. Базовая необходимость - комфорт и безопасность. Надежный каркас, качественные материалы, теплые прочные стены, кирпичные фасады, просторный закрытый двор, доступный только жильцам комплекса.

Фото: Денис Винокуров.

Потребности более высокого порядка - те, что связаны с образом жизни, ценностями и интересами людей. Все пространство «Цивилизации» - это доступная среда: широкие дорожки для прогулок и утренних пробежек, тротуарная плитка, лавочки и зоны отдыха, удобные входы в подъезды без ступеней, что оценят молодые мамочки и пожилые люди. В каждом подъезде оборудовано помещение, где можно оставлять детские коляски и велосипеды.

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Во дворе много зелени и, конечно, детские городки и спортивные зоны, где можно с пользой проводить время всей семьей. Будет здесь и обучающая дорожка для юных велосипедистов и скейтеров, и большое игровое поле, на котором можно зимой гонять шайбу, а летом играть в футбол или волейбол.

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Гулять или ездить на самокатах и скутерах по двору абсолютно безопасно, ведь автомобильная парковка вынесена за периметр ЖК. Важный бонус: парковка для жителей - абсолютно бесплатная!

Вокруг «Цивилизации»

«Цивилизацию» окружает вся необходимая современному человеку инфраструктура. Когда будут освоены все уголки двора и захочется разнообразия - садитесь в машину и за пять минут доедете до Соснового бора - здесь прекрасный хвойный воздух, белки, озеро с утками, а еще аттракционы, конный клуб, лыжня и летний аквапарк.

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

В шаговой доступности от ЖК - две школы и детские сады, детский оздоровительный центр с бассейном, развивающие студии. Рядом остановка общественного транспорта, крупные торговые центры «Голден Парк», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Колорлон» (удобно на время ремонта!) и, конечно, продуктовые магазины.

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

На первом этаже «Цивилизации» запланированы кафе, магазинчики и сервисные службы - все, что нужно для комфортной жизни без лишних разъездов по городу. Выход в город, впрочем, тоже максимально прост: комплекс расположен на пересечении улиц Объединения и Б. Хмельницкого - 20 минут до центра на автомобиле.

Цивилизованная отделка

Квартир в 1-й очереди «Цивилизации» осталось не так много: цены тут приятные, планировки - «умные», поэтому продажи идут бойко. Дополнительный стимул к покупке - добротная предчистовая отделка, благодаря которой ремонт и переезд пройдут быстрее и комфортнее. Идеально ровная фиброцементная стяжка пола с шумоизоляцией (можно сразу стелить напольное покрытие).

Фото: Денис Винокуров.

Стены отделаны цементно-гипсовой штукатуркой. Установлены современные биметаллические радиаторы отопления зарекомендовавшей себя марки Rommer.

Фото: Денис Винокуров.

Счетчики по воде и электричеству выведены на лестничную площадку. Сделана горизонтальная разводка по отоплению и водоснабжению (используются трубы проверенного испанского производителя Stout).

Фото: Денис Винокуров.

Входная дверь в каждую квартиру - качественная, металлическая, с тройным контуром уплотнения. Три петли, три замка, хромированная фурнитура. Окна пластиковые, кашированные (темно-серого цвета снаружи, белого - внутри помещений).

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Подъезды в «Цивилизации» светлые, широкие, комфортные, с нестандартными большими окнами. Здесь всегда будет светло и просторно.

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Михаил Макаров, сотрудник отдела продаж новостройки, рассказал нам о нескольких планировках квартир в «Цивилизации», которые пока есть в наличии.

«Трешка» с французским балконом (и подъезд с бонусом)

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Очень привлекательное предложение - «трешка»-студия площадью 59,3 кв. м в третьем подъезде. Комфортная нежаркая квартира. Кухня-гостиная и одна из комнат выходят на север, а спальня с атмосферным французским балкончиком - на юг.

Фото: Денис Винокуров.

Окна в пол придают интерьеру европейский шарм, а вид во двор позволяет родителям наблюдать за гуляющим ребенком. Кухня-гостиная оснащена лоджией.

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Трехкомнатная студия площадью 60,21 кв. м очень похожа на предыдущий вариант. Такая же планировка, только в зеркальном расположении. Кухня-гостиная с лоджией и одна из спален выходят на западную сторону, это значит, что помещение освещает послеобеденное солнце, а из комнаты на противоположной стороне можно любоваться нежными красками восходов.

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Бонус для жителей данной секции: квартиры расположены в единственном сквозном подъезде, из него можно выйти как во двор, так и на парковку, не обходя дом.

Улучшенная «трешка»: две лоджии, два санузла, балкон

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Отличная площадь для полноценной трехкомнатной квартиры - 68 кв. м. Планировка - улучшенная, современная: три изолированные комнаты и просторная кухня площадью 12,8 кв. м. В прихожей (9 кв. м) достаточно места для размещения шкафа-купе.

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

В квартире два санузла - удобно для большой семьи. При желании один из санузлов можно демонтировать и использовать его площадь в качестве гардеробной, кладовой или ниши для стиральной машины.

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Кухня и одна из комнат - с лоджиями, спальня - с французским балконом, где летом можно организовать цветник, радующий глаз. Панорамное остекление лоджий делает пространство еще более светлым и объемным.

«Трешка» с террасой больше квартиры: 72 «квадрата» в подарок!

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Эта квартира - по-настоящему заманчивое предложение. Просторная трехкомнатная студия на комфортном втором этаже оснащена 13-метровой кухней-гостиной, двумя комнатами и двумя санузлами. А дополняет (вернее, расширяет и украшает!) картину огромная терраса размером больше, чем площадь квартиры! Целых 72 кв. м террасы счастливый покупатель получит в подарок.

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Что можно делать на террасе? Устроить маленький сад или организовать собственный тренажерный зал. Заниматься йогой и загорать. Проводить дружеские и семейные вечеринки. Просто отдыхать с чашечкой кофе в шезлонге или кресле, укутавшись в плед. А зимой тут можно поставить нарядную елку и встретить самый необычный Новый год - на свежем воздухе, но не отходя далеко от праздничного стола!

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

Чтобы стать владельцем одной из представленных квартир, нужно поторопиться: чем ближе к сдаче, тем меньше квартир остается в продаже.

Подробнее о квартирах можно узнать, позвонив в офис продаж застройщика. А чтобы увидеть доступные планировки своими глазами, по тому же телефону запишитесь на экскурсию по «Цивилизации».

Фото предоставлено офисом продаж ЖК «Цивилизация».

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ул. Объединения, 102/4 ЖК «Цивилизация»,

Офис продаж застройщика:

т. (383) 249-25-01

Красный проспект, 200, оф.1110/3

Застройщик ООО «СД Строй». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

НАША СПРАВКА

ЖК «Цивилизация» входит в девелоперское портфолио бренда «Сибирь Девелопмент», известного на строительном рынке Новосибирска с 2005 года. В списке проектов «Сибирь Девелопмент» такие известные горожанам жилые комплексы, как ЖК Заельцовский на улице Дуси Ковальчук, ЖК Prime House на площади Кондратюка, ЖК Форест, ЖК Орленок, ЖК Classic House на улице Д. Донского.

Узнать о наличии квартир в ЖК «Цивилизация» можно по телефону офиса продаж застройщика (383) 249-25-01.

цивилизация-жк.рф

Застройщик ООО «СД Строй». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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