Гороскоп на 2021 год: астролог рассказала, кому Бык принесет удачу

Бык будет особо благоволить Водолеям. Фото: Евгения ГУСЕВА

Гороскоп на 2021 год обещает, что срвсем скоро наш ждут перемены и преодоление кризисов. Каким знакам зодиака Бык будет благоволеть больше всего, рассказала новосибирский астролог Елена Альмах.

Она уверена: следующий год металлического Быка будет особенно удачным для Водолеев. В масштабе страны год кажется успешным для России и для Новосибирска, как самого водолейского города. Такое наблюдается лишь раз в двенадцать лет.

— Это год успеха в сфере объединения усилий науки и общеобразовательной школы. Удачное время, чтобы получить дополнительное образование, освоить вторую профессию и применять плоды науки в жизни. Это год неожиданных перемен, будут рушиться старые коммуникации, изжившие себя знакомства, закрываться неактуальные связи. Политикам и предпринимателям будет трудно удержаться в седле, придется брать Быка за рога — считает астролог Елена Альмах.

ОВЕН

Девиз года: У каждого своя правда. Но истину не знает никто.

Тема года: движение — это жизнь! Не залеживайтесь, не засиживайтесь, больше ходите, бегайте, плавайте!

Цель года: составление перспективного плана на будущее, минимум лет на 5 — 7. У вас начинается новая жизнь

Если вы будете делать, то у вас получится: ищите в любой сложной ситуации смешные моменты. Помните: то, что смешно, не может быть страшным.

Воздержитесь: от интенсивного общения с друзьями. Они будут вас отвлекать, сбивать с пути истинного, делиться своим опытом, который вам совсем не подходит.

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения, май и декабрь.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, январь.

Как встречать Новый Год: красивыми и сытыми.

ТЕЛЕЦ

Девиз года: Кто не идет вперед, тот идет назад — стоячего положения нет!

Тема года: у вас хватит сил заниматься новыми проектами только при одном условии: если вам они будут нравиться, вы будете ими «гореть»!

Цель года: расширение сферы влияния в условиях ограниченных возможностей.

Если вы будете делать, то у вас получится: генерируйте новые идеи. Возможно, это будут хорошо забытые старые, но не реализованные вами.

Воздержитесь: Перестаньте «грустнячить»! Это признак лени, которая, УВЫ! периодически может брать над вами верх…

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения, июнь.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, январь.

Как встречать Новый Год: как в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя.

БЛИЗНЕЦЫ

Девиз года: Мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи знания полезны.

Тема года: поиск ответа на вопрос: «А чего же хочу я добиться в профессиональном смысле? Каков должен быть, может быть результат?»

Цель года: избавиться от иллюзий. Возможно, это результат недостоверной информации, которой вы воспользовались. А, может быть, у вас сработал принцип «Я сам обманываться рад!»

Если вы будете делать, то у вас получится: вы можете осмелиться кардинально поменять жизнь. Я думаю, что вы уже даже знаете, как это сделать. Но не решаетесь…

Воздержитесь: от просьб к Богу. Как говорит русская пословица: «Бог-то Бог, да сам будь не плох!»

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения, апрель и ноябрь.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, август.

Как встречать Новый Год: в кругу сослуживцев с чтением стихов и пожеланиями удачи.

РАК

Девиз года: Я умная, потому, что скромная и поэтому такая красивая!

Тема года: любовь и деньги — насколько они противоречат друг другу, чем дополняют, и такие уж они враги. Короче: единство и борьба противоположностей.

Цель года: стать сильным лидером, который может преодолевать любые препятствия, даже психологические.

Если вы будете делать, то у вас получится: разработайте собственные идеологические принципы для личной жизни, профессиональной деятельности, общения с друзьями, детьми, любимыми, врагами, врачами…

Воздержитесь: от грандиозных прорывов. Все делайте спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой.

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения, апрель, май.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, сентябрь.

Как встречать Новый Год: с семейными людьми, с детьми, родителями в атмосфере любви и согласия.

ЛЕВ

Девиз года: Великим человек может быть и благодаря своим чувствам, а не только уму! (Т. Драйзер.)

Тема года: роль личности в прогрессе отдельных коллективов и общественных образований.

Цель года: научиться тщательности и аккуратности, учету мелочей и нюансов, эмоционального состояния при управлении коллективом в условиях кризиса.

Если вы будете делать, то у вас получится: видеть перспективу. Старайтесь заглядывать вперед не на год, а лет на 30-40.

Воздержитесь: от суеты, распыления ресурсов, желания нравиться всем — вы же не мятный пряник...

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения, май.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, февраль, апрель.

Как встречать Новый Год: выбирайте человека или компанию, в которой вас любят и ценят.

ДЕВА

Девиз года: Иногда можно упустить некоторые мелочи, но тогда можно упустить и саму истину...

Тема года: формирование собственного имиджа, причем ваше окружение может воспринимать ваши перемены критично. Возможно, вам понадобится не только новый внешний вид, но и новый оптимистичный взгляд на мир.

Цель года: творчество и успех. Они напрямую зависят от вашей веры в себя.

Если вы будете делать, то у вас получится: воспринимайте критику в ваш адрес как повод к анализу, оценке справедливости и действию.

Воздержитесь: не обсуждайте свои планы с окружением — вся сила уйдет на дебаты и споры, а энергии на воплощение планов в жизнь не останется.

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения, июнь.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, октябрь.

Как встречать Новый Год: нарядитесь Дедом Морозом или Снегурочкой

ВЕСЫ

Девиз года: Если ты чувствуешь, что сдаешься, вспомни, ради чего ты держался до этого. (Джаред Лето)

Тема года: дела домашние, недвижимость. Рассмотрите возможность приобретения собственного жилья, улучшения жилищных условий.

Цель года: Самовыражение. Ориентируйтесь только на свои ощущения и эмоции. Вы можете попросить материальной поддержки у своих партнеров (супругов).

Если вы будете делать, то у вас получится: ремонт, генеральная уборка собственными руками, избавление от старого. Приведение в порядок в материальном мире ведет к порядку, гармонизации себя.

Воздержитесь: от выяснения отношений, а то к концу года выяснять будет нечего. Вы можете быть лидером, но лидером неформальным, т.е. не имеющим власти.

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения, июнь.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, апрель.

Как встречать Новый Год: телевизор — ваш друг, берегите здоровье, сидите дома!

СКОРПИОН

Девиз года: У меня все хорошо! Даже если плохо — все равно хорошо.

Тема года: критика всего нового. Это прекрасно, что вы видите все недостатки, но чувство меры не должно вас покидать.

Цель года: определить ваши личные цели. Скорее всего, вам стоит следовать тем целям, которые вы и намечали раньше.

Если вы будете делать, то у вас получится: установить доверительные отношения с детьми, даже взрослыми. Вы столько узнаете о себе и о них…

Воздержитесь: обсуждения профессиональных тем дома. Оставьте Богу — Богово, а кесарю — кесарево.

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения, февраль.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, апрель.

Как встречать Новый Год: на свежем воздухе, лучше на даче возле украшенной во дворе елки.

СТРЕЛЕЦ

Девиз года: Благословляйте преследующих вас, ибо, сами того не осознавая, они гонят вас к светлому будущему! (Е.Рерих)

Тема года: слом старого, кризис и перестройка. Подойдите к процессу философски.

Цель года: научиться слушать. Говорить вы умеете, не правда ли? А теперь постарайтесь не только выслушать своего оппонента, но и понять, а еще лучше — почувствовать его или даже почувствовать, что он чувствует. Слабо?

Если вы будете делать, то у вас получится: раскрутить личный Инстаграмм или другую личную страничку в интернете.

Воздержитесь: от желания сразу получать материальные результаты от того нового, что войдет в вашу жизнь. Имейте терпение!

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения, март.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, сентябрь.

Как встречать Новый Год: пусть план празднования составит ваш супруг (супруга).

КОЗЕРОГ

Девиз года:

О я хочу безумно жить:

Все сущее — увековечить,

Безличное — очеловечить,

Несбывшееся — воплотить! (А.Блок)

Тема года: новое направление в профессии, возможна специализация или ее смена.

Цель года: развитие интуиции. Вы можете быть импульсивны, и в этом году эта ваша черта может оказаться очень полезной — интуитивные, быстрые и порывистые решения могут стать самыми верными.

Если вы будете делать, то у вас получится: зарабатывать деньги новым способом, с помощью нового направления в работе.

Воздержитесь: от желания поменять все сразу. Не торопитесь — каждому овощу свое время.

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения, октябрь.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, июнь.

Как встречать Новый Год: вспомните Жванецкого, посмотрите его записанный концерт, вы найдете у него много полезных мыслей для себя лично.

ВОДОЛЕЙ

Девиз года: Будьте реалистами, требуйте невозможного!

Тема года: вы — человек, который принадлежит не себе, не семье, а обществу. Общественные дела будут на первом месте.

Цель года: найти баланс между личным и общественным. Пусть общественные дела — на первом месте, но личные — хотя бы на втором, про личную жизнь совсем забывать не стоит.

Если вы будете делать, то у вас получится: публичные выступления. Тренируйте голос, учитесь владеть не только словом, но и интонациями.

Воздержитесь: от политической карьеры. Если вы решитесь ею заняться в этом году, то будет «вытащено» все грязное белье из вашего прошлого, настоящего и будущего.

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения,декабрь.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, октябрь.

Как встречать Новый Год: с огоньком! Пусть это будет гирлянда, переливающаяся всеми цветами радуги, или бенгальские огни, или костер, который вы (или не вы) разведете во дворе.

РЫБЫ

Девиз года: Кто ищет, вынужден блуждать…

Тема года: вера в то, что все будет хорошо, оптимистичный взгляд в будущее. Вы, конечно же, периодически можете впадать в депрессивное состояние, но не увлекайтесь!

Цель года: почувствовать, что вы свободны, можете самостоятельно выбирать цели.

Если вы будете делать, то у вас получится: оказывать психологическую поддержку друзьям.

Воздержитесь: от сплетен. Даже не думайте о том, что другие делают «не так». Это «не так» — ваше, а у других совершенно другие представления о том, что такое «хорошо», и что такое «плохо».

Напряженное время: восьмой месяц после дня рождения, последний месяц перед днем рождения, июнь.

Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, апрель.

Как встречать Новый Год: послушайте задорную, громкую или военную музыку — она зарядит вас энергией.

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