Новогодний стол — 2021 в Новосибирске: астролог и диетолог посоветовали, как его накрыть

Новогодний стол должен быть легким, без крепкого спиртного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как правильно накрыть новогодний стол Новый год — 2021 в Новосибирске — важный вопрос, который волнует хозяек перед праздником. На него корреспонденты КП—Новосибирск попросили ответить астролога и диетолога.

ВМЕСТО МЯСА - РЫБА

Главный диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко уверена — начинать Новый год нужно с изменения пищевых привычек, прямо за праздничным столом. Основная задача новогоднего угощения — устранить недостаток витаминов : «С», «D», «А», витаминов группы «В». Также врачи рекомендуют устранить железодефицит и недостаток по магнию и йоду.

— Творог — прекрасный источник белка, легко усваивается и хорошо восстанавливает организм после ОРВИ и коронавируса. Блюда из мяса можно заменить рыбой, яйцом, морепродуктами, кисломолочными продуктами, плюс подключаем источники растительного белка — бобовые, орехи, крупы, — уверена Оксана Герасименко.

Диетолог советует добавить на праздничный стол больше витамина «С». Его много в составе цитрусовых — классических мандаринов и апельсинов. Но не стоит пренебрегать овощами и зеленью, особенно шпинатом и петрушкой. Также нужно добавить витаминных «красок» в рацион с помощью моркови, брокколи, перца.

Помимо этого, для иммунитета важен и уровень витамина «Е». Его необходимо получать из орехов, растительных масел, авокадо и цельнозернового хлеба. Очень эффективны для повышения иммунитета продукты, содержащие цинк — орехи и морепродукты. Поэтому горсть орехов полезна не только в Новогоднюю ночь, но и во время каждого завтрака.

НИКАКОГО КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ

Новосибирский астролог Елена Альмах уверена — любители мяса и сочных стейков могут рассердить Быка в Новый год. На столе будет к месту нежирная рыба, из фруктов — цитрусовые.

Бык любит простую сытную пищу, вегетарианскую диету: отварной картофель, салат из капусты, супы с зеленым луком, базиликом, борщ из крапивы, зеленый горошек с майораном.

В новогоднюю ночь старайтесь не употреблять спиртных напитков, которые крепче вина или шампанского. Иначе велик риск впасть в бычье бешенство — вероятны непредсказуемые реакции, попадание в неприятные ситуации.

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