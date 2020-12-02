Итоги высокого строительного сезона-2020 подвели в АО «Искитимцемент»

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент».

- За 10 месяцев текущего года мы выпустили 868 тысяч тонн цемента - на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уменьшение объемов производства связано, прежде всего, с сокращением емкости цементного рынка Новосибирской области: в отчетном периоде потребление строительного материала в регионе снизилось к уровню 2019-го на 6,2% - до 1,03 миллиона тонн (-68 тысяч тонн). Потребителям отгружено 871 тысяча тонн цемента, уточнил управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент»

На предприятии уделяют огромное внимание качеству выпускаемой продукции. Лаборатория контролирует каждый этап производства. В 2020 году предприятие установило современные приборы - рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL OPTIM’X 200W и настольный рентгеновский дифрактометр ARL EQUINOX 1000. На покупку лабораторного оборудования «Искитимцемент» потратил более 21 миллиона рублей. Высококачественная продукция предприятия пользуется спросом у строителей и применяется при возведении масштабных объектов Новосибирска - ледовая арена «Новосибирск-Арена», станция метро «Спортивная», четвертый мост через реку Обь.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент»

Несмотря на сложную рыночную ситуацию, АО «Искитимцемент» в полном объеме выполнило ремонт основного оборудования и автоматизацию системы управления технологическим процессом, проекты по повышению уровня экологической безопасности и модернизации производства.

Повышается не только качество продукции и производительность оборудования, но и уровень квалификации сотрудников: на завод приглашают новые рабочие кадры. В текущем году трудоустроены специалисты и из других городов России, в том числе выпускники технических вузов. Молодым квалифицированным специалистам выплачивают «подъемные» и первые три года компенсируют затраты на аренду жилья.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент»

Владимир Скакун рассказал, что сложная экономическая ситуация не оказала негативного влияния на коллектив, более того - с 1 октября оклады и тарифные ставки работников были индексированы на 5%. Важно, что с появлением в регионе коронавирусной инфекции на «Искитимцементе» были приняты рекомендованные меры безопасности: на предприятии не был допущен ни один очаг заболевания, в повышенном режиме работает здравпункт, производственный процесс продолжается без сбоев.