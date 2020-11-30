Выборы в США и пандемия - как они помогли российской экономике?

Константин Анатольевич Бабкин, Председатель Федерального Совета «Партии Дела», предприниматель, совладелец комбайнового завода «Ростсельмаш», президент ассоциации «Росспецмаш», председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Фото: личный архив.

Как пандемия коронавируса отразилась на экономике России? Почему этот год дал новые стимулы сельскому хозяйству? Какие уроки дали нам президентские выборы в США? Об этом и не только - интервью «КП» - Новосибирск» с Константином Бабкиным.

Для сельского хозяйства год успешный

- Заканчивается очередной год. Возможно, один из сложнейших и для всего мира, и для России в частности. Константин Анатольевич, какие, на ваш взгляд, события этого года оказались самыми важными? Какие уроки нам предстоит вынести?

- Год был крайне необычным. В первую очередь из-за ковида, который придавил всю нашу активность. Мы теперь меньше ездим и летаем, вообще меньше передвигаемся, меньше ходим в театры-кинотеатры.

Другое событие года - президентские выборы в США. Очень показательно все, что произошло в Америке с Дональдом Трампом. Мы же наблюдали за процессом выборов в США, за дискуссиями, которые развернулись вокруг них, за реакцией американцев.

Что касается российской экономики, период был, конечно, сложным. Но все-таки для сельского хозяйства и сельхозмашиностроения - сектора, в котором работаю я, - это был год положительного развития.

- Давайте разберем эти пункты по порядку. Начнем с коронавируса и ограничительных мер. Многие жители не согласны с их необходимостью. А каково ваше мнение?

- В целом я с этими мерами согласен, они меня не раздражают. Болезнь существует, этого нельзя отрицать. Люди не только болеют, но многие и умирают из-за нее, особенно представители старшего поколения. Да, нужно как-то сокращать контакты. Так что - да, ограничительные меры необходимы. Надеюсь, мы победим болезнь, и эти меры перестанут быть актуальными.

Чем для нас полезны выборы в США

- Другое событие, которое вы отметили в числе важных, - выборы в США. А ведь я знаю вас как человека, радеющего за интересы России. Какое нам дело до того, что происходит в Америке? Почему считаете это важным?

- Я думаю, многие россияне воспринимали и до сих пор воспринимают Америку как сияющий град на холме; как страну, где все живут богато, где царят демократия и свобода слова. Во многом и экономическая политика в нашей стране строилась пусть не по примеру, но по рекомендациям американских консультантов. Они нам говорили: «Вы должны стремиться в ВТО. Вы должны строить свою денежно-кредитную политику по советам ФРС» (Федеральная резервная система - агентство США, выполняющее функции Центробанка. - Прим. ред.). В результате пример Америки сильно влиял на принятие экономических решений в России. Давайте добавим к этому тот образ, который создает Голливуд, показывая нам привлекательную сторону Америки - красивую жизнь, порядок, справедливость.

- Президентские выборы в Соединенных Штатах испортили этот образ?

- Да, конечно. То, как они прошли - с масштабными фальсификациями (а для меня очевидно, что они были), - показало всем нам, что Америка далеко не безупречна. Сотни тысяч бюллетеней, которые то ли были, то ли не были; необъективный подсчет голосов; подавление этой темы методами американской прессы и американских олигархов - все это разрушает образ идеального, справедливого и демократичного государства.

Я подписан на аккаунт Дональда Трампа в «Твиттере». Даже его заявления по поводу выборов соцсеть помечала как «вводящие в заблуждение». Вот он - пример знаменитой американской свободы слова.

Многие люди увидели, что в Америке не такие уж прозрачные и честные выборы, что там проблемы с гласностью. Вспомним еще, какие беспорядки на улицах были там минувшим летом (массовые протесты и погромы в США вызвала гибель задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. - Прим. ред.). Они показали, что общество в Штатах расколото.

Фото: личный архив.

- И вот мы увидели, что США - страна с теми же проблемами, какие испытывают разные государства. А возможно, и с более острыми. Но что это значит для нас? Что дает развенчание этого образа «сияющего града»?

- Это показало нам, что важно слушать и слышать друг друга, а не советы и рекомендации из-за океана. Что надо держаться своих традиций, а не жить по чужим лекалам. Думаю, многие следили за всеми этими событиями и сделали выводы.

Всю свою жизнь я наблюдаю то или иное влияние Америки. Холодная война, потом девяностые, когда многие пытались перенять традиции Запада, потом под влиянием Америки формировалась экономическая политика.

Да, у США есть влияние и на нас, и на весь мир. Но этот год показал, что Америка - не такая могущественная и всесильная и не такой уж прекрасный пример. Я думаю, наше общество теперь понимает: развитие России как самодостаточной цивилизации - именно это путь к нашему процветанию. Я не уверен, но очень надеюсь, что таким образом - в свете именно наших традиций и потребностей - экономическая политика России будет развиваться.

Россия - не мостик и не придаток

- Давайте поговорим теперь об экономике России в 2020 году. Как изменилась она?

- Я, как лидер «Партии Дела», отстаивающей ряд экономических преобразований, и как предприниматель, пока не спешу делать революционные выводы. Но вижу: эффективность мер, о которых партия говорила в течение уже многих лет, подтверждается. В период, когда из-за пандемии разорвались многие производственные цепочки, стало еще очевиднее, что нужно развивать свою экономику, свою промышленность и свое сельское хозяйство. Ковид-кризис продемонстрировал, что поставки из-за рубежа легко прерываются. И те производства, которые сильно завязаны на импортных товарах, могут от этой зависимости пострадать. Собственная развитая экономика как раз позволяет избежать этого. Она дает силу, независимость и устойчивость.

Мы должны прекратить рассматривать свою страну как некий мост между Западом и Востоком. Многие так называемые либералы видят Россию неким неполноценным придатком западной цивилизации, который якобы должен еще постараться и многое сделать, чтобы его приняли в «семью цивилизованных народов».

Россия - самодостаточна! Нам нужно развивать свою экономику - вот такой подход и даст нам инструменты для развития производства, даст устойчивость и независимость от внешнеполитических потрясений.

Идеи «Партии Дела» прошли проверку

- Константин Анатольевич, давайте посмотрим на перемены этого года через призму событий близкой вам отрасли - сельхозмашиностроения.

- На фоне стагнации во многих отраслях экономики сельское хозяйство и сельхозмашиностроение как раз показали рост. В этих сферах и были воплощены принципы, которые пропагандирует «Партия Дела». Это как раз политика, которая поддерживает в России свое производство. И в этом году она проводится.

- В чем именно она заключается?

- Субсидии со стороны государства, протекционизм - защита рынка, выравнивание условий конкуренции между иностранными и российскими производителями. Меры поддержки экспорта, хоть пока и в зачаточной стадии. Меры поддержки вложений в развитие. Это все и привело к тому, что на фоне общей стагнации экономики - и российской, и мировой - сельхозмашиностроение выросло на 34%! У меня это вызывает оптимизм. 2020 год подтвердил правоту наших идей о нужности подобных мер и вселил уверенность в том, что их надо продвигать и дальше.

- Раз мы к этому подошли, расскажите об идеях возглавляемой вами партии.

- Идеи «Партии Дела» заключаются в том, что ключ решения проблем общества - это усиление России как самодостаточной, не зависящей ни от кого цивилизации. Это как раз то, о чем мы с вами и говорим. В основе этого усиления - развитие несырьевого производства. А чтобы оно шло, правительство должно сделать три вещи: снизить финансовую нагрузку на предприятия, то есть уменьшить налог, придать разумность денежно-кредитной политике и применить протекционизм к отечественному производителю, то есть позаботиться о равных условиях конкуренции между нашими и зарубежными производителями.

Фото: личный архив.

- Приведите примеры того, как эти меры воплощались в уходящем году.

- В России подешевели кредиты. Наши либералы, контролирующие денежную политику, вынуждены были снизить ключевую ставку - и это стало важным экономическим шагом.

Налоги, к большому сожалению, не снизились. Но вот для сельхозмашиностроения это было несколько компенсировано тем, что государство возмещало часть ранее уплаченных налогов субсидиями.

Субсидии на российскую технику - это тоже элемент протекционизма, поскольку они выплачиваются только российским производителям и не выплачиваются иностранным. Соответственно, такие меры делают условия для наших машиностроителей несколько более благоприятными. Существует программа утильсбора, регионам рекомендовано не покупать иностранную технику за счет бюджета.

Также существует ряд механизмов поддержки экспорта. Например, производителям частично оплачивается транспортировка до границы государства. Частично, пусть и в небольшой доле, возмещаются затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Пожалуй, это можно назвать аналогом снижения налогов.

Все это вкупе и дало результат - увеличение производства сельскохозяйственных машин в России на треть.

Российский экспорт вырос на 17%

- Стимулирование экспорта, которое вы упомянули, - это, безусловно, большое дело. Но ведь в этом году многие границы были закрыты…

- Действовали ограничения, особенно летом. Кстати, в Европе очень жесткий карантин сильно сказался на фермерах стран Евросоюза. И практически с марта по июнь техника в этом направлении не продавалась из-за закрытых границ. Казахстан применяет ограничения на покупку российской техники, то есть создает более комфортные условия для техники из дальнего зарубежья. Но так или иначе проблемы были решены, и сегодня наша сельскохозяйственная техника продается в 40 стран мира, а ее экспорт в этом году вырос на 17%.

- Я рассуждаю так: успех сельхозмашиностроения - это ведь индикатор положения дел и в сельском хозяйстве в принципе. Если российские аграрии (сейчас говорю не об экспорте) покупают больше техники, значит, средства позволяют.

- Да, в этом году и в сельском хозяйстве у нас все неплохо. Ковид не привел к остановке работы на селе. Кормить-то людей нужно в любых условиях. И правительство, понимая это, не останавливало работу предприятий, задействованных в производстве продовольствия. Тем более что плотность населения в сельской местности - не такая, как в мегаполисах, люди не так сильно контактируют между собой и, соответственно, меньше подвергаются риску заражения.

И урожай в этом году мы получили хороший, и цена на зерно неплохая - позволяет фермерам заработать. А крестьяне, если у них есть деньги, около 10% ежегодно тратят на сельхозтехнику.

Правда, на следующий год бюджет Министерства сельского хозяйства сокращается. Не критично, но тем не менее.

- На чем придется почувствовать экономию?

- Сейчас сократили в основном расходы на программу комплексного развития сельских территорий: строительство дорог, школ, больниц в селах. Для меня такая экономия необъяснима. Это жадность, ведущая к бедности. Тем более что не вижу большого дефицита финансов у правительства. Стабилизационный фонд по-прежнему огромен. Продолжается странная денежно-кредитная политика, странная налоговая политика: другие страны снижают налоги, а мы - нет.

Хотелось бы обратного - чтобы бюджет для села наращивался. Ведь и крестьяне, и правительство почувствовали вкус, увидели, как растущее сельское хозяйство делает устойчивой всю экономику, обеспечивает продовольственную безопасность, дает России политическое влияние за счет того, что многие страны зависят от поставок российского продовольствия. Все это приводит к тому, что, надеюсь, правительство продолжит поддержку сельского хозяйства.

- Константин Анатольевич, каковы планы «Партии Дела» на 2021 год?

- Списки партии продолжают сносить с региональных выборов, однако у нас есть депутаты-одномандатники в региональных парламентах. И конечно, мы будем выдвигать кандидатов на выборах всех уровней.

Безусловно, мы будем отстаивать наши идеи, тем более что они находят положительный отклик у народа, к ним прислушивается правительство. На примере тех мер, что предприняты в сельхозмашиностроении, мы видим: результат есть! А это вселяет в нас оптимизм и желание работать, развивать партию.

Досье «КП»

Константин Анатольевич Бабкин родился 13 февраля 1971 года в Миассе - городе Челябинской области.

Окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. Является автором научных публикаций.

В 2006 году был избран депутатом Новгородской областной думы.

В 2008 году Константин Бабкин опубликовал книгу «Разумная промышленная политика, или Как нам выйти из кризиса». Книга была несколько раз переиздана и переведена на английский язык, а также побудила начать правительственное расследование причин роста импорта в российском сельхозмашиностроении. Константин Анатольевич знаменит и своей аналитической запиской «Почему тракторный завод останется в Канаде».

Председатель Федерального совета «Партии Дела», предприниматель, совладелец комбайнового завода «Ростсельмаш», президент ассоциации «Росспецмаш», председатель совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Автор концепции «Новый курс».