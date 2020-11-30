Одежда на Новый год 2021: астролог рассказала, какие наряды понравятся Быку

В Новый год оденьтесь ярко и встречайте его с семьей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Астрологи утверждают — Белый бык ждет от людей новых проектов, идей и смены имиджа, поэтому и одежда на Новый год 2021 должна быть яркой. Что надеть, рассказала новосибирский астролог Елена Альмах.

НИКАКОГО КРАСНОГО!

Новый год 2021 — самое время для ультрамодной современной стрижки, наложения оригинального макияжа в стиле модерн, выработки нового имиджа, консультации со стилистом. Бык обожает выделяться во всем, он первым облачится в ультрасовременный костюм с разрезом, заканчивающимся непонятно где. Допускается комбинировать даже не комбинируемые вещи.

Цвет одежды: белый с темно-синим, электрик, мокрый асфальт. Не стоит надевать красное! Аксессуары используйте металлические — из белого золота, серебра, любых светлых металлов.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ НА НОВЫЙ ГОД 2021?

В украшении стола вы можете использовать цветы — гвоздику, герань, жасмин, любисток, маргаритки, орхидеи, сирень. Это создаст у Быка полную иллюзия летнего луга, где можно вдоволь насладиться как пейзажем, так и сочной травкой. Вполне допустимы и оригинальные композиции из искусственных растений, перьев и других материалов.

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД 2021?

Год Быка хорошо встречать в дружеской компании, в легкой и непринужденной атмосфере. Астролог советует — умерьте пафос, придумайте конкурсы, интересные игры и оригинальные подарки, чтобы порадовать близких.

В год предприимчивого Белого Быка стоит активно пользоваться новыми технологиями, даже за Новогодним столом. Можно организовать эфир в соцсетях или трансляцию праздника в Zoom с родственниками из других городов или друзьями, которые тоже решили остаться дома. Полезно изучить что-то новое — даже за Новогодним столом прочесть короткую лекцию на тему истории анекдотов или тостов.

— События будут происходить неожиданно и развиваться непредсказуемо. Это год успеха в сфере объединения усилий науки и общеобразовательной школы, — подчеркнула астролог Елена Альмах.

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