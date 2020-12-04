«Нам бы знать, что он живой»: сибиряк четверть века ищет родного брата

Михаилу сейчас должно быть 47 лет. Фото: личный архив.

Сибиряк Дмитрий Левенец больше 20 лет ищет родного брата — Михаила Владимировича Левенца. Последний раз тот выходил на связь в конце 1990-х годов — написал, что попал в больницу. После этого от мужчины не было ни звонка, ни сообщений. Корреспондент КП-Новосибирск узнал подробности этой истории.

НАПИСАЛ ПИСЬМО ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Михаил и Дмитрий родились в городе Ангарске Иркутской области. Братья всегда были дружны между собой и никогда не ссорились. Михаил, как старший, всегда следил за маленьким Димой, помогал ему с уроками и не бросал в трудную минуту.

— Миша вырос, женился, у него родился сын. Семья уехала жить в Свирск. Брат был хорошим айтишником — устанавливал разные программы на компьютер, чинил их. В Свирске не было работы, и он уехал на заработки, а куда — не сказал. Чуть позже я с семьей переехал в Новосибирск, и связь совсем утратилась, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Левенец, брат Михаила.

По словам сибиряка, через пару недель после того, как Миша уехал, он прислал семье письмо. Мужчина сообщал, что попал в больницу с астматическим бронхитом. Только ни номер больницы, ни город не указал. Родные подумали, что выпишется и позвонит. Но время шло, а известий не было.

— Мы начали искать его, пытаться найти концы. Все безуспешно. По почтовому штемпелю выяснили, что письмо пришло из города Зима Иркутской области. Там вроде жил друг Миши, мы с ним связались, но он ничего не знал, — продолжает сибиряк. От Михаила не было никаких вестей, будто сквозь землю провалился. Дмитрий вместе с родными писал заявление в полицию, но поиски результатов не дали.

ЗАБРАЛ У СЕМЬИ ДОКУМЕНТЫ

— Отец перед исчезновением забрал все документы, включая мое свидетельство о рождении и мамин паспорт, — объяснил КП-Новосибирск Константин Левенец, сын пропавшего. — Через пару лет к нам пришел участковый и сказал, что папу ищут за мошенничество. Сейчас дело уже закрыто и находится под грифом «Секретно».

Родственники обращались в программу «Жди меня», Михаила объявляли в розыск. Где он может быть, никому неизвестно. Сын, который не видел отца с рождения, уже давно вырос.

— Нам бы знать, живой Миша или нет, — добавляет Дмитрий. — Может, он вообще тут, в Новосибирске! Мы до сих пор не понимаем, как отмечать его день рождения 2 мая… Прошло уже много лет, а родные Михаила не оставляют надежд найти близкого человека. До сих пор обивают пороги отделов полиции и пишут о поиске мужчины в социальных сетях.

Приметы Михаила Владимировича Левенца, рожденного 2 мая 1973 года, такие: рост — 160 сантиметров, русоволосый, крепкого телосложения, серые глаза и пухлые губы. Если вы что-то знаете об этом человеке, сообщите, пожалуйста, по телефону редакции 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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