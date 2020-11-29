На Рождество сибирячка нагадала имя мужа, а сына загадала на Новый год: вы не поверите, но ребенок появился 31 декабря

Ася вместе с мужем и старшим сыном. Фото: личный архив.

31-летняя Ася Фарафонова — скептик, в экстрасенсов и гадалок не верит. Но 13 лет назад в Рождество произошло немного волшебства. Ради шутки девушка решила погадать. И сейчас спустя годы может сказать: все сбылось!

Новый год у Фарафоновых - любимый семейный праздник.

«ИМЕНА ПОДСКАЗЫВАЛИ МАМА И СЕСТРА»

— Мне тогда было 18 лет, праздник встречала дома, с семьей. Вот и решила повеселить себя и близких — устроить гадание на жениха. Оно простое: нужно написать на листочках разные мужские имена, положить их под подушку, а утром вытянуть один листочек. Считается, какое имя вытянешь — так и будут мужа звать, — рассказала КП-Новосибирск Ася.

Парня у Аси тогда не было: за полгода до гадания сибирячка рассталась со своей первой любовью — Денисом. Его имя она тоже написала на одном из листочков. А остальные имена подсказали мама и сестра.

— Помню, именно мама назвала имя Тимофей. И сама же посмеялась: «Ой, старика себе пророчишь», — вспоминает Татьяна.

Ася встретила мужа через год после гадания. Фото: личный архив.

Наутро сибирячка стала вытягивать те самые листочки, и первым именем, которое выпало, было имя того самого бывшего парня — Денис.

— Я всегда с теплотой о нем вспоминаю: молодые были, глупые, вот и расстались. Но тогда я решила, что мне надо вытянуть вторую бумажку, хотя это и не по правилам гадания. Выпало имя Павел, — продолжает сибирячка. — У меня был знакомый с таким именем, но я была уверена, что у нас с ним ничего быть не может. Поэтому решила вытянуть бумажку третий раз — выпало имя Тимофей.

Тогда сибирячка и ее мама посмеялись и думать забыли о гадании. Но оно начало сбываться.

Свадьбу пара сыграла 18 сентября 2009 года. Фото: личный архив.

«МУЖ О ГАДАНИИ ЗНАЕТ»

Денис в жизни сибирячки уже был, так что следующим, по гаданию, должен был стать Павел. И спустя несколько месяцев Ася действительно стала встречаться с тем самым парнем, о котором подумала во время гадания. — Роман у нас получился коротким, ничего серьезного, — говорит Ася. А вот спустя год после гадания Ася встретила своего будущего мужа — Тимофея. Познакомились они в компании общих друзей.

— Мама оказалась не права: муж всего на 3,5 года старше меня. Просто родители решили назвать сына необычно — в 1985 году Тимофеями мальчиков редко называли, — добавляет Ася. — Общение наше началось с SMS: «Перезвони, это Тимофей-очкарик». Оказалось, что после этих посиделок Тимофей взял мой номер телефона у своего друга.

Ася вместе с мужем и сыновьями. Фото: личный архив.

Предложение жених сибирячке не делал: просто сказал взять паспорт и повез в загс.

— Кстати, заявление мы ездили подавать несколько раз: даты регистрации нас не устраивали, — делится Ася.

Вспомнила же сибирячка о гадании спустя три года после свадьбы, когда встречалась с подружками.

— Разговорились о гаданиях, а у меня все сбылось, — улыбается Ася. — Мужу обо всем рассказала, а он только плечами пожал — мол, совпадение, вот и все.

В Новый год и Рождество в жизни Аси случилось чудо. Фото: личный архив.

СЫНА ЗАГАДАЛА ПОД БОЙ КУРАНТОВ

На этом мистика в жизни сибирячки не закончилась, но это было связано уже не с Рождеством, а с Новым годом.

— Когда мы встречали Новый, 2010 год, я под бой курантов написала на бумажке: «Хочу родить ребенка в этом году». Потом эту бумажку сожгла, пепел стряхнула в лимонад и выпила его, — описывает процесс сибирячка. — Вообще-то по правилам надо кидать в шампанское, но в нашей семье никто не пьет, поэтому был лимонад.

Уже в мае 2010 года Ася узнала, что беременна. Предполагалось, что роды будут 1 января 2011 года, но малыш родился 31 декабря.

31 декабря в семье - двойной праздник. Фото: личный архив.

— В желании на моей бумажке было написано: «в этом году», так что малыш поторопился. Получается, желание полностью сбылось, — смеется женщина. — Хотя за сутки до родов, 30 декабря, мы с мужем еще ездили по магазинам и покупали продукты к новогоднему столу. А утром 31 декабря я проснулась и поняла, что надо ехать в роддом. Разбудила супруга, а он спросонья говорит: «Давай за грибами и тортом позже съездим». А я ему: «За продуктами ты сам, а вот за сыном отвези».

2011 год Фарафоновы отмечали уже втроем — вместе с сыном, когда 4 января маму с ребенком выписали из роддома.

— Сейчас у нас уже два сына, а 31 декабря — самый любимый день в году. Днем мы отмечаем день рождения сына, а к ночи — Новый год, — признаются Фарафоновы и желают всем накануне Нового года: — Пусть и у вас все желания сбудутся!

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