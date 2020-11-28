«Она не могла пройти мимо беды, вот и решила помочь»: стало известно, как сибирячка погибла во время тушения пожара в гостиничной сауне

Девушка хотела помочь потушить пламя и погибла. Фото: ok.ru/ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Стали известны подробности страшной трагедии, которая произошла в новосибирской гостинице. «Напомним, 28 ноября около 8 часов утра там вспыхнула двухэтажная сауна: спаслись все, кроме одной девушки — 26-летней Юли*. По СМИ разнеслась информация, что она якобы спасала людей, но подруга девушки, которая была с ней в момент пожара, уверяет — все было иначе. Юля действительно помогала, только она не выводила других посетителей из горящего здания, а пыталась вместе со всеми потушить пламя.

Сибирячка была в сауне вместе с друзьями. Фото: ok.ru

«ВСЕГДА ВСЕХ ЗАЩИЩАЛА»

— Мы с Юлей семь лет дружили: она родом из Новокузнецка, в Новосибирске работала юристом, — со слезами вспоминает Рита, подруга девушки. — Она вообще всегда была за справедливость, нас защищала. Если кто-то из парней позволял себе грубость в отношении девушки, то могла ему сказать: «Отстань, или прибью».

Детей и мужа у Юли не было, но она успела найти верных друзей и всегда их выручала:

— У Юльки характер такой: не могла пройти мимо беды, постоянно свою голову куда-то засовывала. Если нужно, то и среди ночи могла приехать, поддержать, — говорит Рита. — Это ее и сгубило…

Юля всегда весм помогала. Фото: ok.ru.

«СХВАТИЛА ВЕДРО С ВОДОЙ И ПОБЕЖАЛА В ДЫМ»

В гостиничную сауну Юля вместе с друзьями приехала в три часа ночи, за пять часов до пожара: никакой гари или запаха дыма в тот момент не было. Их разместили на втором этаже, на первом находилась совсем другая компания.

— Около восьми часов утра мы уже собирались уходить, — рассказывает Нина, вторая подруга Юлии — именно с ней погибшая сибирячка приехала в сауну. — Я была первой, кто услышала крики девушки-администратора: «Пожар, все выходите». Сразу побежала к Юле, чтобы она быстрее одевалась.

Вся компания смогла выйти — к этому моменту всю сауну заволокло дымом. Уже на улице Юля увидела, как другие люди наполняли ведра водой, чтобы потушить загоревшееся здание.

— Она тоже схватила это ведро и побежала обратно в сауну — тушить огонь. Мы даже остановить ее не успели, — объясняет Нина.

Врачи пытались спасти девушку, но тщетно. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Выйти обратно девушка уже не смогла: по предварительной версии, отравилась угарным газом. Из сауны ее вынесли приехавшие пожарные: когда они вынесли ее на улицу, Юля уже не дышала. Врачи «Скорой помощи» пытались ее спасти, но без толку…

В Новосибирск из Новокузнецка уже приехали отец и брат погибшей сибирячки. Где будут хоронить погибшую девушку, пока неясно.

Тем временем расследованием причин пожара занимается следственный комитет: по предварительной версии, в парной замкнула проводка.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

*Имена героев публикации изменены.

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