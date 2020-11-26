Бесплатное горячее питание обсудили в Общественной палате Новосибирской области

Новым членом Комиссии по вопросам образования и науки региональной Общественной палаты избран Эдуард Куразян, председатель Совета отцов при Губернаторе Новосибирской области. Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

В Новосибирске обсудили бесплатное горячее питание в школах.

В ходе заседания выступила Светлана Сутягина, председатель комиссии по вопросам образовании и науки региональной Общественной палаты. Она рассказала о сложившейся ситуации:

- В Новосибирской области в 1 - 4-х классах обучаются 147 235 детей. Каждый ребенок обеспечен горячими завтраками, на что в 2020 году было выделено 7 936 104 474 рубля, из них 590,5 миллиона рублей - из федерального бюджета, 39,7 миллиона рублей - из муниципального, 166,5 миллиона рублей - из областного.

Кроме этого, она отметила, что без внимания не остаются дети, имеющие ограничения в питании и соблюдающие особую диету. Их в Новосибирской области 578 369 человек. Такие ребятишки получают питание с заменами в рационе, 209 школьников питаются вообще по отдельному меню (в данную группу входят дети с заболеваниями сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией и муковисцидозом). Один из главных нюансов организации питания для детей, имеющих ограничения, - это вовремя подать медицинские справки, где отмечено, какие продукты нельзя включать в рацион ребенка.

Каждый родитель может зайти на сайт школы и ознакомиться не только с недельным меню школьной столовой, но и с ежедневным, а также оставить свой отзыв.

На заседании комиссии Общественной палаты обсудили в том числе и родительские жалобы по поводу организации питания в школах. Практически все вопросы уже отработаны. Яркий пример - школьные столовые Маслянинского района. Здесь за качество питания не беспокоятся.

- При школах выращиваются овощи, они проходят сертификацию и хранятся на специальных складах. Благодаря использованию собственных овощей экономятся деньги, которые мы направляем на закупку йогуртов, соков, фруктов, - рассказала Маргарита Саишева, эксперт Общественной палаты Новосибирской области, директор ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр».

Своим опытом с комиссией поделилась Ирина Вьюгова, член Общественной палаты Новосибирской области, директор школы № 61. Она рассказала об организации лектория для родителей «Культура правильного питания».

- Беседы с диетологом помогают разъяснять родителям, какую пищу необходимо употреблять детям и как воспитывать у ребенка привычку правильно питаться не только в школе, но и дома. Нужно обратить внимание на включение в детское меню каш, молочных продуктов, различных горячих блюд и напитков.

В конце заседания комиссии выступил Эдуард Куразян, председатель Совета отцов при губернаторе Новосибирской области. Он призвал родителей решать вопросы питания совместно со школами. Ведь сегодня задача № 1 - полезная, вкусная и свежая продукция.