Как медиация создает благоприятную среду

Прошла Международная конференция по теме «Медиация — технология благоприятной среды для человека». Фото: Евгения МОРЕВА

Тема конференции: «Медиация как технология благоприятной среды для человека». Напомним, что медиация - технология разрешения споров, в основе которой лежат переговоры конфликтующих сторон и медиатора (независимого посредника) для взаимовыгодного разрешения конфликта.

- Общественная палата Новосибирской области - это связующее звено между органами власти, бизнесом и обществом. Она выступила с инициативой организации конференции, таким образом создавая площадку для активного диалога различных институтов гражданского общества, - обратилась к участникам конференции председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

По словам Романа Бубенова, члена региональной Общественной палаты, медиация позволяет снять социальную напряженность, а Общественная палата выступает как посредник. Она создает благоприятную площадку для открытого диалога абсолютно всех институтов гражданского общества.

Заместитель министра юстиции Новосибирской области Виталий Табала сказал, что исполнительные органы власти заинтересованы в развитии института медиации, так как это направление может быть полезно в абсолютно любой сфере деятельности.

Например, в региональном проекте «День мира» медиация применяется для урегулирования конфликтов между членами семьи. Об этом рассказала Татьяна Богомолова, помощник уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. Основная цель проекта - помощь в сохранении семьи.

Ректор Новосибирского института клинической психологии Владимир Завьялов в своем докладе затронул природу взаимоотношения людей и их реакции на различные ситуации.

А тему различных подходов к урегулированию конфликтов в образовательных учреждениях раскрыл в своем выступлении Олег Федоров, директор Сибирского института управления - филиала РАНХиГС. Он считает, что именно технологии медиации могут помочь разрешить конфликты, связанные с дистанционным образованием на местах.

На конференции также осветили вопрос правовых основ деятельности территориальных служб примирения Новосибирской области, их цели и задачи. Об этом рассказала в своем докладе Людмила Осьмук, директор Института социальных технологий, заведующая кафедрой социальной работы и социальной антропологии, эксперт Общественной палаты Новосибирской области.

Александр Зырянов, генеральный директор АИР, член Общественной палаты Новосибирской области, считает, что медиация необходима и в бизнесе. Она поможет в работе с конфликтными сторонами вопроса.

Руководитель International Mediation Center, представитель Евразийской лиги медиаторов-международников Кайрат Тулекеев напомнил участникам конференции, что медиативное соглашение имеет юридическую силу, признается сделкой и обжалованию не подлежит.

Ольга Рубан, директор АНО «Новосибирский центр медиации», эксперт Общественной палаты Новосибирской области, рассказала об отечественной медиации на Всемирном конгрессе ЮНЕСКО в 2017 году. Также в своем выступлении она указала, какие различные технологии медиации можно применять для разрешения конфликтов.

Итогом конференции стало решение о создании рабочей группы по этому направлению.